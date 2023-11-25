بعد أكثر من شهر دون كهرباء.. فلسطينيون لـ"إرم نيوز": الحياة في غزة أصبحت جحيما
يعيش الفلسطينيون في قطاع غزة منذ شهر ونصف بدون كهرباء أو أي مصدر من مصادر الطاقة، وذلك على إثر الحرب الإسرائيلية على غزة والتي بدأت عقب الهجوم الذي نفذته حماس على بلدات ومستوطنات الغلاف.
ونتيجة لمنع إسرائيل إدخال الوقود توقفت محطة توليد الكهرباء بغزة عن العمل، كما أوقفت الحكومة الإسرائيلية خطوط الكهرباء المغذية للقطاع، الأمر الذي تسبب بتعطل جميع الخدمات، وأثر سلباً على المواطنين.
ومتوسط احتياجات القطاع من الكهرباء تبلغ نحو 550 ميغاواط؛ لكن ما كان متوفراً لم يكن يتجاوز 205 ميغاواط، حيث أن هناك أزمة في الكهرباء منذ عام 2006، وتفاقمت خلال السنوات الماضية، وفق شركة توزيع الكهرباء بغزة.
ظروف صعبة
الفلسطيني إياد أبو عامر، أجبره انقطاع الكهرباء لأكثر من شهر ونصف على الاستغناء عن جميع المعدات الكهربائية في المنزل بشكل كامل، وحرمته من ممارسة حياته اليومية بشكل اعتيادي، لافتاً إلى أن الكهرباء شيء أساس بحياة الإنسان.
وقال أبو عامر، في حديث لـ"إرم نيوز"، إن "سكان غزة لا يجدون أي مصدر للطاقة سواء من أجل إنارة المنازل أو تشغيل الثلاجات أو حتى استخدام أي جهاز كهربائي، وبالتالي أصبحوا يواجهون صعوبات كبيرة لتوفير البدائل".
وأضاف: "ليس لدينا القدرة على شحن هواتفنا النقالة ونجد صعوبة في إيجاد أي مصدر للطاقة، وكنا نعتمد في بعض الأحيان على أجهزة كهربائية لإعداد الطعام؛ ولكن الآن لا يمكن استخدامها كبديل عن غاز الطهي الذي هو مفقود أيضاً".
وتابع: "لا يمكن تخيل الحياة بدون كهرباء وللأسف قطعها عن غزة بأوامر إسرائيلية هو عقاب جماعي على العالم بأسره أن يضع حداً له، فلا يوجد أحد في العالم يمكن له أن يحتمل الوضع الذي عشنا فيه خلال الأسابيع الماضية".
واستكمل أبو عامر: "نضطر في الكثير من الأحيان الوقوف لساعات لدى بعض المحال التي تقدم خدمات الشحن لتوفر ألواح الطاقة الشمسية من أجل الحصول على قليل من الكهرباء سواء لهواتفنا أو لبطاريات الإنارة".
الحياة أصبحت جحيماً
وفي السياق، يقول الفلسطيني، جهاد رزق، إن "انقطاع الكهرباء عن قطاع غزة حول الحياة فيه إلى جحيم وتسبب بأزمة كبيرة"، مبيناً أن أزمة انقطاع الكهرباء أثرت بشكل كبير على مختلف نواحي حياة سكان القطاع.
وأوضح رزق، في حديث لـ"إرم نيوز"، أنه "وعلى مدار الأسابيع الماضية كان يضطر هو وجيرانه من السكان لاستئجار مولد كهربائي ضخم والبحث عن الوقود وشرائه بأسعار مضاعفة عن سعر الأساسي لتشغيل أجهزته الكهربائية وشحن بطاريات الإنارة وتعبئة المياه".
وبين أن "هذه العملية مكلفة مادياً للغاية، كما أنه ومع بداية الحرب الإسرائيلية اضطر لشراء كميات كبيرة من المواد التموينية؛ لكنها فسدت بسبب انقطاع الكهرباء بشكل كامل عن غزة وعدم القدرة على توفيرها بشكل مستدام".
واستكمل: "الانقطاع المستمر للكهرباء حرمنا من المياه الصالحة للشرب وحتى التي نستخدمها للأعمال اليومية"، قائلاً: "اليوم أصبحنا نضطر لشحن الهواتف والبطاريات لدى أصحاب ألواح الطاقة الشمسية بمقابل مادي".
وتابع: "لم نترك أي محاولة من أجل توفير الكهرباء إلا وبحثنا عنها، وأصحاب ألواح الطاقة الشمسية هم الوحيدون الذين صمدوا في هذه الأزمة؛ لكن كانت هناك مخاوف على منازلهم بسبب استهداف إسرائيل لتلك الألواح في فترة من الحرب".
خسائر فادحة
وتعرض التاجر، لؤي أبو علوان، لخسائر فادحة بسبب الانقطاع المستمر للتيار الكهربائي منذ بداية الحرب الإسرائيلية على غزة، وقال: "التجار خسروا مبالغ مالية طائلة بسبب انقطاع الكهرباء واضطروا لإتلاف بضائع بالملايين".
وأوضح أبو علوان، في حديث لـ"إرم نيوز"، أن "كميات كبيرة من المواد التي تحتاج للكهرباء لحفظها تم إتلافها، كما أن التجار اضطروا لوقف انتاج مثل هذه المواد وتوقفت المصانع بسبب عدم توفر الكهرباء"، واصفاً ذلك بـ"العقاب الإسرائيلي الكبير لسكان القطاع".
وأضاف: "الثلاجات خاوية من المنتجات والمشروبات الغازية والعصائر، وهي بضائع أساسية وتدر أرباحاً كبيرة على التجار ويستهلكها المواطنون بكثرة"، مشدداً على ضرورة عودة التيار الكهربائي للقطاع دون تأخير.
وأشار إلى أن عدد قليل من التجار وأصحاب المحال التجارية يمتلكون ألواح طاقة شمسية وهي غير كافية من أجل الاحتفاظ بالمنتجات التي تحتاج للثلاجات"، قائلاً: "غزة تتعرض لكارثة غير مسبوقة والخسائر تفوق التوقعات".
وزاد أبو علوان: "انقطاع التيار الكهربائي تسبب بمعاناة كبيرة للسكان وزاد من صعوبات الحياة، وللأسف قد نصل لمستويات غير مسبوقة من الجوع والفقر بسبب الحرب الإسرائيلية على غزة"، مشدداً على ضرورة وقف تلك الحرب.
توقف الخدمات الأساسية
من ناحيته، قال منسق الإعلام في بلدية رفح، محمد الداهودي، إن "الانقطاع المستمر للتيار الكهربائي عن مختلف محافظات القطاع، تسبب بتوقف خدمات أساسية للبلديات أبرزها توصيل المياه الخاصة بالاستخدام اليومي للمساكن".
وأوضح الداهودي، في حديث لـ"إرم نيوز": "منذ بداية الحرب الإسرائيلية لا تصل المياه من طرف البلديات إلى المنازل والأحياء السكنية إلا لساعات قليلة جداً وبعد أيام طويلة، شريطة توفر السولار اللازم لتشغيل المولدات البديلة".
وأضاف: "المواتير الكهربائية الخاصة بنقل المياه والتي تعمل على الكهرباء توقفت منذ الحرب، كما أننا توقفنا عن تشغيل الأجهزة الخاصة بعمليات إعادة التدوير، وتكدست النفايات على إثر ذلك"، مبيناً أن الأمر ينذر بأضرار بيئية وصحية كارثية.
وحسب الداهوي، فإن "استمرار انقطاع الكهرباء سيؤدي إلى كارثة غير مسبوقة في القطاع وسيكون عاملاً في تفشي الأمراض وانتشار الأوبئة"، قائلاً: "تواصلنا مع جميع الأطراف الدولية وأطلعناهم على حجم الكارثة التي سببها قطع إسرائيل للتيار الكهربائي".