بعد أكثر من شهر دون كهرباء.. فلسطينيون لـ"إرم نيوز": الحياة في غزة أصبحت جحيما

يعيش الفلسطينيون في قطاع غزة منذ شهر ونصف بدون كهرباء أو أي مصدر من مصادر الطاقة، وذلك على إثر الحرب الإسرائيلية على غزة والتي بدأت عقب الهجوم الذي نفذته حماس على بلدات ومستوطنات الغلاف.

ونتيجة لمنع إسرائيل إدخال الوقود توقفت محطة توليد الكهرباء بغزة عن العمل، كما أوقفت الحكومة الإسرائيلية خطوط الكهرباء المغذية للقطاع، الأمر الذي تسبب بتعطل جميع الخدمات، وأثر سلباً على المواطنين.

ومتوسط احتياجات القطاع من الكهرباء تبلغ نحو 550 ميغاواط؛ لكن ما كان متوفراً لم يكن يتجاوز 205 ميغاواط، حيث أن هناك أزمة في الكهرباء منذ عام 2006، وتفاقمت خلال السنوات الماضية، وفق شركة توزيع الكهرباء بغزة.



ظروف صعبة

الفلسطيني إياد أبو عامر، أجبره انقطاع الكهرباء لأكثر من شهر ونصف على الاستغناء عن جميع المعدات الكهربائية في المنزل بشكل كامل، وحرمته من ممارسة حياته اليومية بشكل اعتيادي، لافتاً إلى أن الكهرباء شيء أساس بحياة الإنسان.

وقال أبو عامر، في حديث لـ"إرم نيوز"، إن "سكان غزة لا يجدون أي مصدر للطاقة سواء من أجل إنارة المنازل أو تشغيل الثلاجات أو حتى استخدام أي جهاز كهربائي، وبالتالي أصبحوا يواجهون صعوبات كبيرة لتوفير البدائل".