سجال بين كبار مسؤولي الحكومة الفلسطينية بسبب رواتب الموظفين

وعلى الرغم من قرار إشتية؛ إلا أن وزير المالية شكري بشارة أثار جدلًا واسعًا وسجالًا حادًا، وذلك عقب نفيه نية الحكومة صرف راتب شهر أبريل/نيسان الحالي قبل عطلة عيد الفطر المتوقعة في 21 من الشهر الجاري.

وأوضح بشارة، خلال لقائه مجموعة من الصحفيين، أن السبب في ذلك "عدم توافر الإمكانيات المالية بعد صرف راتب كامل عن الشهر الماضي"، مضيفًا: "البعض فهم من الكلام الذي أُثير أن هناك نية لصرف راتبين قبل العيد". واستدرك بشارة: "معظم الموظفين فضَّلوا ألا يتم صرف راتب الشهر الجاري قبل عيد الفطر؛ لأنه حينها سيقضون نحو 60 يومًا دون راتب".

وأضاف: "ليست لدينا الإمكانات لصرف قسم من المستحقات قبل العيد، فصرف راتب كامل لم يكن سهلًا، وهذا لا يعني أن الأمور قد حُلّت أو تيسرت، بالتالي اضطررنا إلى الاقتراض بضمان منحة قادمة لنا من البنك الدولي، لنتمكن من دفع الراتب".

وأكد بشارة، أنه "لا نية لدى السلطة الوطنية لقبول أي قرض جديد من إسرائيل، على حساب أموال الضرائب، خاصة بعدما وصلت الاقتطاعات الإسرائيلية مقابل مخصصات عائلات الشهداء والجرحى والأسرى منذ العام 2019 حتى الآن، إلى نحو 800 مليون دولار". وتابع: "العجز المالي في الموازنة الفلسطينية سيرتفع بنسبة 29% إلى 536 مليون دولار".

وحذّر الوزير الفلسطيني، من "مخاطر الارتفاع المطرد في اقتطاعات إسرائيل من عائدات الضرائب بما يحول دون وضع موازنة عامة"، وفق قوله.

وبموجب الاتفاقيات الموقعة بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل تجبي الأخيرة أموال الضرائب للفلسطينيين عن المعابر، مقابل حصولها على عمولة من تلك الأموال تقدر بـ3%، فيما تفرض الحكومة الإسرائيلية خصومات أخرى.

انتقادات حادة

وفي السياق، وجه مستشار رئيس الوزراء، عبد الإله الأتيرة، انتقادات حادة لوزير المالية، قائلًا، إن "الوزير تجاوز كل المعايير الإدارية والأعراف الحكومية البروتوكولية، بتجاوزه لرئيس الوزراء محمد إشتية".

وأضاف: "بالتراتبية الإدارية في أي مؤسسة بالعالم عندما يعلن مسؤول عن قرار فلا يجوز مخالفته أو إبطاله إلا من المسؤول الذي أصدر القرار أو مستوى أعلى بالسلطة والصلاحيات"، وفق وسائل إعلام محلية.

وأشار الأتيرة، إلى أن "تصريحات وزير المالية تعد خللًا كبيرًا وتصل إلى درجة العيب؛ لأنه يهز هيبة الحكومة والدولة كلها، وتتسبب بفقدان المجتمع المحلي وحتى الدولي الثقة بالحكومة الفلسطينية"، وفق قوله.

وتابع: "تصريحات شكري بشارة تمثل ضربة لحركة فتح بصفتها الضامن لهذه الحكومة، خاصة أن رئيس الوزراء تم تعيينه بالمنصب بناء على المزاج العام للحركة وتبني مجلسها الثوري ولجنتها المركزية لهذا المزاج".

واستطرد بالقول: "كان الأجدر بوزير المالية لو كان يمتلك نوايا حسنة أن يضع رئيس الوزراء في صورة الأزمة المالية ويترك له حرية التصرف".

صرف راتب جزئي