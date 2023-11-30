دعوة أممية إلى تونس للتحقيق بوفاة رجل أعمال في السجن خلال حكم "النهضة"

دعت الأمم المتحدة، اليوم الخميس، السلطات التونسية إلى التحقيق في ملابسات وفاة رجل الأعمال البارز، الجيلاني الدبوسي، داخل السجن خلال حكم حركة النهضة الإسلامية.

وقالت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، في بيان، إن "الدبوسي كان ضحية انتهاكات لحقوق الإنسان"، مشيرة إلى أن هناك "تقاعسًا للدولة في حماية حياته باعتبار أنه كان تحت سلطتها".

وأضافت أنه "كان من واجب السلطات التونسية القيام بتحقيقات معمّقة بخصوص الانتهاكات المحتملة لحقوق الإنسان، وملاحقة المسؤولين عنها قضائيًا"، مؤكدة أنها "ترغب في الحصول على ردٍ من الدولة التونسية في غضون 180 يومًا، ونشره للعموم على أوسع نطاق".

والدبوسي هو واحد من أبرز رجال الأعمال في فترة حكم الرئيس السابق، زين العابدين بن علي، التي امتدت طيلة 23 عامًا.