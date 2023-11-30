دعوة أممية إلى تونس للتحقيق بوفاة رجل أعمال في السجن خلال حكم "النهضة"
دعت الأمم المتحدة، اليوم الخميس، السلطات التونسية إلى التحقيق في ملابسات وفاة رجل الأعمال البارز، الجيلاني الدبوسي، داخل السجن خلال حكم حركة النهضة الإسلامية.
وقالت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، في بيان، إن "الدبوسي كان ضحية انتهاكات لحقوق الإنسان"، مشيرة إلى أن هناك "تقاعسًا للدولة في حماية حياته باعتبار أنه كان تحت سلطتها".
وأضافت أنه "كان من واجب السلطات التونسية القيام بتحقيقات معمّقة بخصوص الانتهاكات المحتملة لحقوق الإنسان، وملاحقة المسؤولين عنها قضائيًا"، مؤكدة أنها "ترغب في الحصول على ردٍ من الدولة التونسية في غضون 180 يومًا، ونشره للعموم على أوسع نطاق".
والدبوسي هو واحد من أبرز رجال الأعمال في فترة حكم الرئيس السابق، زين العابدين بن علي، التي امتدت طيلة 23 عامًا.
وتوفي "الدبوسي" في السجن، في 7 مايو/ أيار العام 2014، خلال حكم "ترويكا"، بقيادة حركة النهضة الإخوانية.
وفي العام 2019، حركت عائلة الدبوسي دعوى قضائية ضد السلطات التونسية لدى لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، التي تتخذ من جنيف السويسرية مقرًا لها، بخصوص ظروف إيقاف الرجل ووفاته.
وبحسب ما تقول العائلة، فإن "الدبوسي" ظل موقوفًا طيلة 31 شهرًا دون محاكمة، وتتهم حركة النهضة بالتورط في ذلك.
وكشف نجل الدبوسي، اليوم الخميس، أنه ستتم ملاحقة القياديين بالحركة نور الدين البحيري وعلي العريض، اللذين كانا يشغلان منصبي وزير العدل ووزير الداخلية في تلك الفترة، قضائيًا.