هل تمنع كاميرات المراقبة التلاعب بنتائج الانتخابات المحلية بالعراق؟

أعلنت المفوضية العليا للانتخابات في العراق، اليوم الأحد، عزمها على نصب كاميرات لمراقبة محطات الاقتراع لانتخابات المجالس المحلية في العراق المقرر إجراؤها في 18 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

ويهدف قرار المفوضية الذي يعتمد لأول مرة في العراق إلى منع محاولات التزوير والتلاعب بنتائج الانتخابات، فيما يرى مراقبون ونشطاء أن من يريد تزوير النتائج سيلجأ إلى طرق وحيل جديدة خارج مراكز الاقتراع.

وقال عضو مفوضية الانتخابات العراقية، عماد جميل، في تصريحات لوسائل إعلام محلية، إن المفوضية ستتخذ العديد من الإجراءات للحد من عمليات التزوير والتلاعب بنتائج الانتخابات من ضمنها نصب كاميرات مراقبة جميع المحطات الانتخابية والتي يقدر عددها بـ 47 ألف محطة في جميع محافظات العراق.

وأوضج جميل، أن نصب كاميرات المراقبة يأتي ضمن إجراءات المفوضية لتطبيق الإجراءات لتطبيق قانون انتخابات مجالس المحافظات لسنة 2023 الذي أقره البرلمان العراقي.

وشدد على الالتزام بتطبيق فقرات قانون الانتخابات من خلال إنشاء مراكز تدقيق المحطات والعد والفرز اليدوي ووصول النتائج الإلكترونية من المحطات خلال 6 ساعات من عملية الاقتراع، بالإضافة إلى إجراء عمليات عد الفرز اليدوي وإعلان النتائج بعد 24 ساعة من إجراء الانتخابات.