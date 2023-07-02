هل تمنع كاميرات المراقبة التلاعب بنتائج الانتخابات المحلية بالعراق؟
أعلنت المفوضية العليا للانتخابات في العراق، اليوم الأحد، عزمها على نصب كاميرات لمراقبة محطات الاقتراع لانتخابات المجالس المحلية في العراق المقرر إجراؤها في 18 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
ويهدف قرار المفوضية الذي يعتمد لأول مرة في العراق إلى منع محاولات التزوير والتلاعب بنتائج الانتخابات، فيما يرى مراقبون ونشطاء أن من يريد تزوير النتائج سيلجأ إلى طرق وحيل جديدة خارج مراكز الاقتراع.
وقال عضو مفوضية الانتخابات العراقية، عماد جميل، في تصريحات لوسائل إعلام محلية، إن المفوضية ستتخذ العديد من الإجراءات للحد من عمليات التزوير والتلاعب بنتائج الانتخابات من ضمنها نصب كاميرات مراقبة جميع المحطات الانتخابية والتي يقدر عددها بـ 47 ألف محطة في جميع محافظات العراق.
وأوضج جميل، أن نصب كاميرات المراقبة يأتي ضمن إجراءات المفوضية لتطبيق الإجراءات لتطبيق قانون انتخابات مجالس المحافظات لسنة 2023 الذي أقره البرلمان العراقي.
وشدد على الالتزام بتطبيق فقرات قانون الانتخابات من خلال إنشاء مراكز تدقيق المحطات والعد والفرز اليدوي ووصول النتائج الإلكترونية من المحطات خلال 6 ساعات من عملية الاقتراع، بالإضافة إلى إجراء عمليات عد الفرز اليدوي وإعلان النتائج بعد 24 ساعة من إجراء الانتخابات.
في المقابل، يرى مراقبون، أن نصب كاميرات المراقبة داخل محطات قد تساهم في إعاقة عمليات التلاعب والتزوير داخلها، لكن ذلك لا يعني أن تلك العمليات تتم حصرا داخل المحطات بل تمتد إلى خارج تلك المحطات، إذ تتنوع أساليب التلاعب في النتائج من خلال استبدال أو إخفاء صناديق الاقتراع أثناء عملية نقلها، أو من خلال التلاعب باحتساب النتائج إلكترونيا.
ويقول مراقبون، إن الكيانات السياسية والأحزاب السياسية تمتلك أدوات للتلاعب خارج محطات الانتخابات أبرزها المال السياسي وشراء الذمم وتبني خطاب مناطقي أوطائفي للتأثير على قرار الناخبين، بالإضافة إلى شراء كيانات ومرشحين كما حصل في انتخابات سابقة.
ولازال المال السياسي الذي حصلت عليه الكيانات والتوجهات السياسية تكبل الانتخابات المحلية في البلاد، وفقا للمراقبين.
ومن المتوقع أن تشهد انتخابات المجالس المحلية في العراق منافسة شرسة بين الأحزاب والكيانات السياسية التقليدية التي تراجعت شعبيتها مؤخرا.
يشار إلى المفوضية العليا للانتخابات بدأت بتسلم طلبات تسجيل التحالفات الراغبة بالمشاركة في الانتخابات المحلية، يوم السبت.
وتتولى مجالس المحافظات مهمة اختيار المحافظ ومسؤولي المحافظة التنفيذيين، بالإضافة إلى أن أعضاء المجالس لديهم صلاحيات التعيين والإقالة وإقرار المشاريع في محافظاتهم وفقا للمخصصات المالية المقرة من الحكومة المركزية.