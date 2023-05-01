برنامج الأغذية العالمي يلغي قرار تعليق أنشطته في السودان

قال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، اليوم الاثنين، إنه سيلغي فورًا تعليق أنشطته في السودان بعد أن اضطر لذلك بسبب مقتل ثلاثة من موظفيه هناك.

وكتبت سيندي ماكين، المديرة التنفيذية للبرنامج، على تويتر: "يستأنف برنامج الأغذية العالمي برامجنا بسرعة لتقديم المساعدة المنقذة للحياة التي يحتاجها الكثيرون بشدة في الوقت الحالي".