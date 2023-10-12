إسرائيل: لا هدنة إنسانية في غزة قبل تحرير الرهائن
قالت إسرائيل، اليوم الخميس، إنه لن يكون هناك هدنة إنسانية في حصارها لقطاع غزة قبل تحرير جميع رهائنها.
يأتي ذلك بعدما ناشدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالسماح بمرور إمدادات الوقود للحيلولة دون تحول المستشفيات المكتظة إلى "مشارح".
وتعهدت إسرائيل بالقضاء على حركة "حماس" التي تحكم قطاع غزة ردا على أعنف هجمات تستهدف اليهود منذ المحرقة عندما اخترق مئات المسلحين الفلسطينيين السياج الحدودي واجتاحوا بلدات إسرائيلية يوم السبت.
وردت إسرائيل بفرض حصار شامل على القطاع الذي يقطنه 2.3 مليون نسمة ونفذت أعنف حملة قصف في تاريخ الصراع الإسرائيلي- الفلسطيني ودمرت أحياء بكاملها.
وقال فابريزيو كاربوني، المدير الإقليمي للشرق الأوسط والأدنى في الصليب الأحمر، اليوم الخميس: "المأساة الإنسانية الناتجة عن هذا التصعيد مروعة، وأناشد الطرفين الحد من معاناة المدنيين".
وأضاف: "مع انقطاع الكهرباء في غزة، تفقد المستشفيات الطاقة، ما يعرض الأطفال حديثي الولادة في الحضانات والمرضى المسنين الذين على أجهزة التنفس للخطر. يتوقف غسيل الكلى، ولا يمكن إجراء مسح بالأشعة السينية. ومن دون كهرباء، تواجه المستشفيات خطر التحول إلى مشارح".
وقال وزير الطاقة الإسرائيلي إسرائيل كاتس إنه لن يكون هناك أي استثناء من الحصار دون تحرير الرهائن الإسرائيليين.
وكتب على منصة إكس: "مساعدة إنسانية لغزة؟ لن يتم رفع أي مفتاح كهربائي، ولن يتم فتح صنبور مياه، ولن تدخل شاحنة وقود حتى يتم إعادة الرهائن الإسرائيليين إلى ديارهم. إنسانية مقابل إنسانية، ولا ينبغي لأحد أن يعطينا درسا في الأخلاق".