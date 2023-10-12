إسرائيل: لا هدنة إنسانية في غزة قبل تحرير الرهائن

قالت إسرائيل، اليوم الخميس، إنه لن يكون هناك هدنة إنسانية في حصارها لقطاع غزة قبل تحرير جميع رهائنها.

يأتي ذلك بعدما ناشدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالسماح بمرور إمدادات الوقود للحيلولة دون تحول المستشفيات المكتظة إلى "مشارح".

وتعهدت إسرائيل بالقضاء على حركة "حماس" التي تحكم قطاع غزة ردا على أعنف هجمات تستهدف اليهود منذ المحرقة عندما اخترق مئات المسلحين الفلسطينيين السياج الحدودي واجتاحوا بلدات إسرائيلية يوم السبت.

وردت إسرائيل بفرض حصار شامل على القطاع الذي يقطنه 2.3 مليون نسمة ونفذت أعنف حملة قصف في تاريخ الصراع الإسرائيلي- الفلسطيني ودمرت أحياء بكاملها.