المنقوش تستدعي سفير ليبيا لدى اليونان



استدعت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي في حكومة الوحدة الوطنية الليبية المنتهية ولايتها، نجلاء المنقوش، سفير ليبيا لدى اليونان حمد بشير المبروك؛ للتشاور حول "تصرّف وزير خارجية اليونان نيكوس ديندياس، الذي يتناقض مع الأعراف الدبلوماسية"، وفق بيان للوزارة.

وقالت وسائل إعلام ليبية، الخميس الماضي، إن ديندياس الذي كان يعتزم زيارة العاصمة طرابلس، للقاء المجلس الرئاسي، رفض النزول من طائرته التي حطت في مطار معيتيقة، بعدما علم أن وزيرة خارجية في الحكومة المنتهية ولايتها نجلاء المنقوش في استقباله.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية والتعاون الدولي الليبية، اليوم الأحد "طلبت المنقوش، من سفير ليبيا لدى اليونان تقديم مذكرة احتجاج للسلطات اليونانية لتوضيح تصرّف وزير خارجيتهم".

واعتبرت المنقوش أن مثل هذه التصرفات "غير المدروسة لها تداعيات خطيرة على أمن واستقرار دولة ليبيا ودعوة غير مباشرة لتعزيز حالة الانقسام".

ويوم أمس السبت، نظم ليبيون مؤيدون لرئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة ، مظاهرة تنديد باليونان أمام مقر سفارتها في العاصمة الليبية طرابلس، على خلفية موقف وزير خارجيتها نيكوس داندياس الأخير.

وقالت صحيفة سبق المحلية، إن عددا من طلبة المعهد الدبلوماسي التابع لوزارة الخارجية بحكومة الدبيبة المُنتهية الولاية، وموظفي الوزارة، شاركوا في المظاهرة المنددة بالسياسة الخارجية لليونان تجاه ليبيا.