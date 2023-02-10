رويترز: مصر تجري محادثات لمنع التصعيد بين إسرائيل والفلسطينيين في رمضان

واستضافت القاهرة هذا الأسبوع قادة من حركة حماس التي تدير قطاع غزة، ومن حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية المتحالفة معها، بحسب المسؤولين الذين قالوا إن محادثات أجريت مع ممثلين لإسرائيل في وقت سابق.

وتسارعت وتيرة أعمال العنف في الضفة الغربية، مع تكثيف إسرائيل لمداهماتها، منذ أن أدت الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتشددة، اليمين في 29 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، فيما شن فلسطينيون عدة عمليات في مدن إسرائيلية.