سوريا.. السويداء تشهد تظاهرات مطلبية

شهدت مدينة السويداء السورية، اليوم الإثنين، تظاهرات احتجاجية مطلبية في "ساحة السير" (الكرامة) وسط المدينة، حيث احتشد العشرات من الرجال والسيدات؛ للتعبير عن مطالبهم.

وتتواصل الاحتجاجات في السويداء بمشاركة من قرى ومناطق مجاورة، والتي تقوم على أساس مطلبي، في ظل عدم تحرك من الحكومة السورية لتلبية مطالبهم، على حد قول البعض.

ورفع المحتجون أعلامًا ترمز إلى الأغلبية الدرزية التي تمثل الأغلبية في مدينة السويداء، بالإضافة إلى لافتات تحمل المطالب التي ينادي بها المحتجون.