تهديد إيران لتل أبيب بـ"حرب إبادة" يشعل الكابينت الإسرائيلي

تزامن التهديد الإيراني بشن "حرب إبادة" ضد إسرائيل، لو ذهبت إلى خيار الحرب الشاملة على لبنان، مع تسريب تفاصيل حول انقسام داخل "الكابينت" الإسرائيلي بشأن تلك الحرب، بعد أن كان الانطباع السائد هو أن هناك إجماعا إسرائيليا عليها داخل المجلس.

وكانت البعثة الإيرانية بالأمم المتحدة قد ذكرت، أمس الجمعة، عبر منصة (X) أنه "في حال وقوع هجوم إسرائيلي على لبنان، فإن هذا سيعني بداية حرب إبادة".

انقسام حاد

واقتبست غالبية وسائل الإعلام العبرية السبت هذا التهديد، الذي ورد به تقدير إيراني بأن حديث إسرائيل عن هجوم واسع يعد "حربًا نفسية"؛ ما يعني أن لديها معلومات بأن مسألة الحرب الشاملة لا تحظى بإجماع داخل منظومة اتخاذ القرار في إسرائيل.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية، إن التهديد يأتي في وقت شهد فيه اجتماع المجلس الوزاري المصغر لشؤون الأمن السياسي "الكابينت" بشأن ملف الحرب في الشمال، أزمة حادة وانقساما بين الوزراء.