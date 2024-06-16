حميدتي: الجيش السوداني انسحب من المفاوضات الرامية لتوقيع اتفاق السلام

أكد الفريق أول محمد حمدان دقلو "حميدتي" قائد قوات "الدعم السريع" في السودان، اليوم الأحد، أنّ الجيش السوداني هو من انسحب من المفاوضات الرامية لتوقيع اتفاق سلام يفضي إلى إنهاء الحرب في السودان.

وقال دقلو، في خطاب ألقاه بمناسبة عيد الأضحى: "عملنا كل شيء لتجنب الحرب، وذهبنا إلى جدة بنية صادقة لإنهاء الحرب، ووقعنا على اتفاق جدة، وكنا ننوي صادقين التوصل إلى حل سياسي للأزمة الحالية التي يدفع ثمنها المواطنون".

وأضاف: "الجيش وقادته من قادة الحركة الإسلامية الإرهابية هو من سحب وفده من جدة عندما قلنا لهم إنّ المفاوضات يمكن أن تؤدي إلى اتفاق يعيد البلاد إلى مسار التحول الديمقراطي ويخرجنا نحن العسكريين من السياسة".

وتابع: "شاركنا بجدية وصدق في مفاوضات المنامة، ووقعنا فيها على اتفاق مبادئ بحضور دولي كبير، لكن منسق القوات المسلحة هو الذي تغيب عن الحضور قبل يوم لمناقشة مسودة الاتفاق لوقف العدائيات.. وقد كان اعتذار وفد الجيش وتنصله من اتفاق المنامة بضغط من الحركة الإسلامية التي تتحكم في قرار المؤسسة العسكرية".

ورحب حميدتي بـ "جميع المبادرات الهادفة لتحقيق السلام الشامل واستعادة المسار الديمقراطي"، مشددًا على ضرورة "الانتباه لخطاب الكراهية والعنصرية"، ومؤكدًا العمل على "الحفاظ على وحدة السودان".