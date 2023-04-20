تركيا تدعو طرفي الصراع في السودان إلى إنهاء القتال

قالت الرئاسة التركية، اليوم الخميس، إن الرئيس رجب طيب أردوغان دعا الجانبين المتصارعين في السودان إلى إنهاء القتال والعودة إلى المفاوضات.

وشهدت الخرطوم ومدينتا أم درمان وبحري المجاورتان، وهي من أكثر المناطق اكتظاظا بالسكان في أفريقيا، معارك هذا الأسبوع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

وذكرت الرئاسة التركية، في بيان، أن أردوغان أجرى مكالمتين هاتفيتين منفصلتين مع رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، ومع قائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو المعروف باسم حميدتي.

وجاء في البيان أن أردوغان قال للجانبين إن تركيا تتابع بقلق الأحداث في السودان ودعا كلا منهما إلى إنهاء الصراع والعودة إلى الحوار.