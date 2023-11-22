عائلات المحتجزين الإسرائيليين في غزة تبدي سعادتها
عبَّرت عائلات المحتجزين الإسرائيليين لدى حماس، عن سعادتها بالإفراج المرتقب عن عدد من هؤلاء المحتجزين بعد اتفاق الهدنة الإنسانية بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة.
وقال منتدى عائلات الرهائن والمفقودين في بيان "نحن سعداء جدًّا وفي انتظار الإفراج الجزئي، ولا نعرف راهنًا مَن سيتم إطلاق سراحه بالضبط ومتى".
وفي وقت سابق الأربعاء، قالت حماس في بيان، إنها اتفقت مع إسرائيل على وقف جميع أشكال القتال في غزة لمدة 4 أيام.
وجاء ذلك ضمن اتفاق ستطلق حماس بموجبه سراح 50 امرأة وطفلًا تحتجزهم لديها مقابل إفراج إسرائيل عن 150 امرأة وطفلًا فلسطينيين محتجزين في السجون الإسرائيلية.
وأضاف البيان أن الاتفاق الذي جرى بوساطة مصرية وقطرية سيسمح بدخول المئات من شاحنات المساعدات الإنسانية والأدوية والوقود إلى جميع مناطق قطاع غزة.