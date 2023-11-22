عائلات المحتجزين الإسرائيليين في غزة تبدي سعادتها

عبَّرت عائلات المحتجزين الإسرائيليين لدى حماس، عن سعادتها بالإفراج المرتقب عن عدد من هؤلاء المحتجزين بعد اتفاق الهدنة الإنسانية بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة.

وقال منتدى عائلات الرهائن والمفقودين في بيان "نحن سعداء جدًّا وفي انتظار الإفراج الجزئي، ولا نعرف راهنًا مَن سيتم إطلاق سراحه بالضبط ومتى".