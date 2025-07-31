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العالم العربي

سلوفينيا تعلن قرارا "غير مسبوق أوروبيا" ضد إسرائيل

سلوفينيا تعلن قرارا "غير مسبوق أوروبيا" ضد إسرائيل
رئيس الوزراء السلوفيني روبرت جولوبالمصدر: أرشيفية
إرم نيوز
إرم نيوز
31 يوليو 2025، 10:06 م

فرضت سلوفينيا، الخميس، حظرا على الصادرات والواردات وعبور الأسلحة إلى إسرائيل، بعد أسبوعين من إعلانها وزيرين إسرائيليين شخصين غير مرغوب فيهما.

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 وبحسب "رويترز"، أعلن رئيس الوزراء السلوفيني روبرت جولوب عن هذا الإجراء عقب جلسة حكومية. ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عنه القول إن سلوفينيا هي أول دولة أوروبية تتخذ مثل هذه الخطوة.

واعترفت سلوفينيا بالدولة الفلسطينية في يونيو/ حزيران من العام الماضي، ودعت مرارا منذ ذلك الحين إلى وقف إطلاق النار في غزة وزيادة إدخال المساعدات إلى القطاع.

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