سلوفينيا تعلن قرارا "غير مسبوق أوروبيا" ضد إسرائيل

البيت الأبيض: ترامب وقع أمرا تنفيذيا لتعديل مستويات الرسوم الجمركية المضادة على بعض الدول
فرضت سلوفينيا، الخميس، حظرا على الصادرات والواردات وعبور الأسلحة إلى إسرائيل، بعد أسبوعين من إعلانها وزيرين إسرائيليين شخصين غير مرغوب فيهما.
وبحسب "رويترز"، أعلن رئيس الوزراء السلوفيني روبرت جولوب عن هذا الإجراء عقب جلسة حكومية. ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عنه القول إن سلوفينيا هي أول دولة أوروبية تتخذ مثل هذه الخطوة.
واعترفت سلوفينيا بالدولة الفلسطينية في يونيو/ حزيران من العام الماضي، ودعت مرارا منذ ذلك الحين إلى وقف إطلاق النار في غزة وزيادة إدخال المساعدات إلى القطاع.
ونددت إسرائيل بالإعلانات التي صدرت عن فرنسا وبريطانيا وكندا خلال الأيام الماضية بأنها قد تعترف بدولة فلسطينية، وقالت إن ذلك من شأنه أن يكافئ حركة حماس على هجومها على إسرائيل في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.