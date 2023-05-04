إعادة "الدواعش" من مخيم "الهول" السوري.. إصرار عراقي يصطدم بعقبات جمّة

عادت مسألة عوائل مسلحي تنظيم "داعش" الإرهابي الموجودة في مخيم "الهول" شمال شرق سوريا إلى الواجهة مجدداً، بعدما جدد مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، اليوم الخميس، تأكيده على مضي الحكومة الاتحادية في إعادة أسر التنظيم من العراقيين الذين يقطنون المخيم إلى البلاد، وإعادة تأهيلهم ودمجهم داخل المجتمع.

وقال الأعرجي، خلال استضافته على هامش "منتدى العراق" المنعقد في بغداد، إن "مخيم الهول يضم نحو 7 آلاف أُسرة عراقية، وإن العراق يعمل على تسوية المسألة، والحكومة ماضية في استقبال أسر تنظيم داعش، ولغاية الآن تم استقبال 9 دفعات بأعداد كبيرة، ومعظمهم عاد إلى مناطقهم الأصلية بعد إعادة دمجهم، وقرار إعادة هذه الأسر لن نتراجع عنه، ويجب أن نحمي الأطفال والنساء الضحايا، وسيتم تحويل المطلوبين منهم إلى القضاء".

كما لفت المسؤول العراقي إلى أن "هناك 600 أسرة عادت إلى مناطقها من مخيم الهول، ولم تصلنا أي شكوى عنها"، مؤكداً أنه "ينبغي أن نبدأ بتأهيل الجانب الأضعف، وهم أكثر من 20 ألفاً دون سن 18 عاماً".