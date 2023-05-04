إعادة "الدواعش" من مخيم "الهول" السوري.. إصرار عراقي يصطدم بعقبات جمّة
عادت مسألة عوائل مسلحي تنظيم "داعش" الإرهابي الموجودة في مخيم "الهول" شمال شرق سوريا إلى الواجهة مجدداً، بعدما جدد مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، اليوم الخميس، تأكيده على مضي الحكومة الاتحادية في إعادة أسر التنظيم من العراقيين الذين يقطنون المخيم إلى البلاد، وإعادة تأهيلهم ودمجهم داخل المجتمع.
وقال الأعرجي، خلال استضافته على هامش "منتدى العراق" المنعقد في بغداد، إن "مخيم الهول يضم نحو 7 آلاف أُسرة عراقية، وإن العراق يعمل على تسوية المسألة، والحكومة ماضية في استقبال أسر تنظيم داعش، ولغاية الآن تم استقبال 9 دفعات بأعداد كبيرة، ومعظمهم عاد إلى مناطقهم الأصلية بعد إعادة دمجهم، وقرار إعادة هذه الأسر لن نتراجع عنه، ويجب أن نحمي الأطفال والنساء الضحايا، وسيتم تحويل المطلوبين منهم إلى القضاء".
كما لفت المسؤول العراقي إلى أن "هناك 600 أسرة عادت إلى مناطقها من مخيم الهول، ولم تصلنا أي شكوى عنها"، مؤكداً أنه "ينبغي أن نبدأ بتأهيل الجانب الأضعف، وهم أكثر من 20 ألفاً دون سن 18 عاماً".
رفض شعبي عراقي
يرى الباحث في الشؤون الأمنية والسياسية العراقية، رعد الهاشم، أن "هناك ردة فعل نفسية لدى الكثير من قطاعات الشعب العراقي حول جدوى عودة هؤلاء، لا سيما أن العراقيين يرون أن دول العالم تحجم عن استقبال مواطنيها المتواجدين في مخيم الهول، فلماذا يقبلون بذلك في بلدهم، بينما ترفضه دول العالم؟، وهذا أحد الأسباب التي تحول دون تسهيل عودة تلك العوائل".
وقال الهاشم، في حديثه لـ"إرم نيوز"، إن "مسألة عودة القاصرين بمعزل عن عوائلهم بحد ذاتها عقبة، حيث لا يعقل جلب القاصر بمفرده ومن ثم إخضاعه لعمليات إعادة تأهيل وتنقية عقول، كما أن العراق لا يمتلك بنية تحتية فيما يتعلق بإعادة التأهيل النفسي لمن تضرر من داعش، فكيف له أن يؤهل عوائل داعش نفسها؟".
لافتاً إلى أن "هناك رفضا عراقيا قاطعا لتبني هؤلاء، والكثير من العراقيين يقولون (فليذهبوا إلى الجحيم أفضل من أن يعودوا إلى هنا)؛ لأنهم محملون بأفكار داعش ومن الصعب إزالتها حتى لو أخضعوا لعملية إعادة تأهيل، خصوصاً وأن هذه العملية أثبتت فشلها في العراق لعدم توفر البنية التحتية اللازمة".
أفكار إرهابية ملوثة
وأضاف الباحث في الشؤون الأمنية والسياسية العراقية أن "التصريحات المتعلقة بمسألة عودة تلك العوائل أقرب إلى المجاملات السياسية والدبلوماسية، أما على أرض الواقع، فإن عودتها وكذلك إعادة تأهيلها بالغة التعقيد، فمن الصعب جداً فرزها أمنياً أو غسل أدمغتها على نحو معاكس لما تلقته من أفكار إرهابية ملوثة".
وتابع الهاشم أن "هذه المسألة بحاجة إلى تعاون دولي مع العراق من أجل زجّ هؤلاء في مصحات نفسية مؤهلة لإعادة تأهيلهم من نقطة الصفر وفق قدرات وإمكانات عالية، وأعتقد أن رفض فكرة عودة تلك العوائل لا يقتصر على المستوى الشعبي فقط، بل حتى المسؤولون العراقيون، الذين هم بالمحصلة جزء من الشعب، لا يتقبلون هذه الفكرة رغم الضغوطات الدولية الكثيرة".
واختتم قائلاً: "إذا أبدت دول العالم استعدادها لاستقبال أبناء جنسياتها من المتواجدين في ذلك المخيم، فعندها يمكن أن يكون العراق أيضاً مستعداً لتذليل العقبات في هذا الإطار، وبالتالي فإن حلّ هذا الملف بحاجة إلى همة دولية مشتركة".
تهديد لأمن العراق
وأواخر العام الماضي، قال العراق إنه يستعد لاستقبال دفعة جديدة من عوائل عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي المقيمة في مخيم "الهول" لإسكانهم في محافظة نينوى شمال البلاد.
وقال برلمانيون عن نينوى، آنذاك، إن "نحو 150 عائلة سيتم نقلها من مخيم الهول السوري إلى مخيم الجدعة جنوب الموصل، وإنه مع ازدياد هجمات عناصر تنظيم داعش، خصوصاً في صحراء الحضر، فإن الحكومة الاتحادية تستمر بإعادة عوائل الدواعش من مخيم الهول السوري إلى مخيم الجدعة".
وأشاروا إلى أن "هذا يشكل تهديداً حقيقياً لأمن واستقرار نينوى وعموم المدن العراقية، محذرين من "خطورة هذه الخطوة على الأمن القومي العراقي"، مطالبين بـ"إيقاف عمليات نقل هذه العوائل إلى العراق، خاصة أن بعض تلك العوائل متورطة بأعمال إرهابية".
ويضم مخيم "الجدعة" في نينوى الأسر العراقية التي كانت تقطن في مخيم "الهول" السوري، والتي "عادت إلى العراق على 9 دفعات بعد تدقيق سجلاتها أمنياً من قبل السلطات، وغالبيتها من النساء والأطفال والمرضى وكبار السن"، بحسب السلطات العراقية.
ويعتبر مخيم "الهول"، الواقع في أقصى محافظة الحسكة في مناطق الإدارة الذاتية الكردية شمال شرق سوريا، بمثابة قنبلة موقوتة، حيث يؤوي نحو 60 ألف شخص، قسم كبير منهم عراقيون، ويشهد حوادث أمنية بين الحين والآخر، تتضمن عمليات فرار أو هجمات ضد حراس أو عاملين إنسانيين أو جرائم قتل تطال القاطنين فيه، فيما تطالب الإدارة الذاتية دول العالم مراراً وتكراراً بإعادة مواطنيها من المخيم.