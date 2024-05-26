السوداني يبرر طلب العراق إنهاء عمل "يونامي"

برر رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، يوم الأحد، طلب العراق إنهاء عمل بعثة "يونامي"، موضحًا أنه جاء بناءً على ما يشهده بلده من استقرار سياسي وأمني، وما حققه من تقدم في مجالات عدة.

جاء ذلك خلال لقاء السوداني الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جينين بلاسخارت، بمناسبة انتهاء مهام عملها.

وأكد منشور لمكتب رئيس الوزراء العراقي، على "فيسبوك"، "استمرار الحكومة العراقية في التعاون مع الوكالات الدولية التابعة للمنظمة الأممية، بما يتفق مع البرنامج الحكومي ومستهدفاته التنموية، وعلى جميع الصعد والمجالات".