الجيش الإسرائيلي يعلن تحييد تهديد صاروخي من اليمن (فيديو)

أعلن الجيش الإسرائيلي،اليوم الخميس، أن دفاعاته الجوية اعترضت صاروخًا أُطلقه ميليشيا الحوثي من اليمن باتجاه الأراضي الإسرائيلية.

وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أن أنظمة الدفاع الجوي رصدت الصاروخ أطلق نحو مناطق النقب ووادي عربة جنوبي إسرائيل وتعاملت معه.

ودوت صفارات الإنذار في مناطق نفحة، وهار نيغيف، ومتسبيه رامون، وكوشي رامون، وباران، وشتيم، قبل أن تعلن قيادة الجبهة الداخلية لاحقًا أنه بات بالإمكان مغادرة المناطق المحمية.

ويأتي اعتراض هذا الصاروخ بعيد ساعات على مقتل 35 شخصًا على الأقل وإصابة أكثر من 130 آخرين بجروح في غارات إسرائيلية استهدفت عددا من مواقعهم في اليمن.

وكانت تلك أول غارات تشنّها إسرائيل منذ تلك التي قُتل فيها رئيس حكومة الحوثيين أحمد غالب الرهوي و11 مسؤولا رفيعي المستوى في العاصمة اليمنية في 28 آب/أغسطس.

ومنذ بدء الحرب في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة حماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 إثر هجوم غير مسبوق للحركة على جنوب إسرائيل، يطلق الحوثيون بانتظام صواريخ بالستية وطائرات مسيّرة باتجاه الدولة العبرية التي غالبا ما تنجح في اعتراضها.

كما يشنّ الحوثيون هجمات في البحر الأحمر على سفن تجارية يقولون إنها مرتبطة بإسرائيل.

وتقول ميليشيا الحوثي إن هجماتها تصبّ في إطار إسنادهم للفلسطينيين في غزة.

وتردّ إسرائيل منذ أشهر بضربات على مواقع للحوثيين وبناهم التحتية وقادتهم.