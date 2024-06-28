"عسكرة الضفة الغربية".. سلاح إيراني ينذر بـ"انفجار" صراع عنيف

يثير التطور العسكري الأخير لدى المجموعات الفلسطينية المسلحة في الضفة الغربية تساؤلات حول تمكن إيران من نقل الخبرات العسكرية المتطورة من قطاع غزة إلى الضفة، كما يزيد المخاطر الأمنية على إسرائيل.

وتؤكد تقارير استخباراتية أن إيران تعد من أبرز الممولين الماليين والعسكريين للفصائل الفلسطينية المسلحة في قطاع غزة، وأنها تسعى منذ سنوات لنقل الخبرات العسكرية من القطاع إلى شمالي الضفة في إطار الصراع الإيراني الإسرائيلي.

أسلحة متطورة

وأكدت تقارير عبرية أن "الأسلحة والعبوات الناسفة المستخدمة في الآونة الأخيرة من قبل المسلحين الفلسطينيين في مدن الضفة تشير إلى تطور في القدرات العسكرية لديهم، ما يزيد من المخاطر على الجنود الإسرائيليين العاملين في الضفة".

وفي السياق، قالت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، إن "العبوة الناسفة التي انفجرت في جنين، أمس الخميس، وأدت إلى مقتل ضابط وإصابة 16 جنديًا آخرين، ترمز بكل قوتها إلى التدهور المستمر في الضفة الغربية".

وأضافت: "إذا كان الحديث قبل 3 سنوات يتناول التهديد بإلقاء الحجارة والزجاجات الحارقة واستخدام السكاكين، وفي العام الماضي شمل أيضاً الأسلحة النارية التي تخترق المنطقة وتعرض الجنود للخطر، فنحن الآن في حالة أخرى، مرحلة العبوات الناسفة التي تستهدف قتل الإسرائيليين".

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية (كان)، عن مصادر فلسطينية في الضفة الغربية أنه "وفق مستوى التهريب الحالي لوسائل قتالية عبر الحدود الأردنية، فإن حركتي حماس والجهاد الإسلامي يمكنهما خلال عام مراكمة المعرفة والخبرة لإطلاق صواريخ من الضفة الغربية على إسرائيل"، بحسب قولها.

وأضافت الهيئة "الحديث لا يدور عن صواريخ كتلك التي جرت محاولات لإطلاقها من جنين، بل شبيهة لتلك الموجودة لدى حركة حماس في قطاع غزة وتطلق على منطقة غلاف غزة".

وتابعت: "الأسبوع الماضي كشفت الجهات الأمنية أن المال والخبرة يصلان عبر جهات إيرانية من لبنان عن طريق الأردن".

مساعٍ متواصلة

ويرى الخبير في الشأن العسكري، يوسف الشرقاوي، أن "المساعي الإيرانية لتطوير القدرات العسكرية في الضفة الغربية وتحديدًا مدن شمال الضفة لم تتوقف منذ سنوات"، مبينًا أن إيران تريد تحويل شمالي الضفة إلى غزة جديدة.