حزب الله يعلن استهداف تجمعات جنود إسرائيليين بطائرات مسيّرة وقصف مدفعي

أعلنت ميليشيا حزب الله اللبناني الإثنين، استهداف تجمّعات لجنود في شمال إسرائيل بطائرات مسيّرة هجومية ومدفعية، في إطار قصف طال مواقع عسكرية قرب الحدود بين البلدين التي تشهد تصعيداً منذ بدء الحرب بين الدولة العبرية وحركة حماس في قطاع غزة.

وأورد حزب الله في بيان أن مقاتليه هاجموا عند الساعة 13:10 (11:10 ت غ) من بعد ظهر الإثنين، "بواسطة ثلاث مسيرات هجومية مراكز تجمع جنود الاحتلال الإسرائيلي غرب كريات شمونة".