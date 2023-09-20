العراق يستدعي سفير تركيا للاحتجاج على استهداف مطار في كردستان

قال بيان للرئاسة العراقية إن الرئيس عبد اللطيف رشيد سيستدعي سفير تركيا لدى بغداد؛ للاحتجاج على ضربة بطائرة مسيرة استهدفت مطارًا صغيرًا في كردستان العراق، أمس الإثنين، ما أدى إلى مقتل عدد من أفراد قوات الأمن العراقية.

وقال الجيش العراقي إن ثلاثة من قوات مكافحة الإرهاب العراقية قتلوا وأصيب ثلاثة آخرون، أمس الإثنين، في ضربة على مطار عربت العسكري الصغير في كردستان.

وقال بافل طالباني، رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني، أحد الأحزاب الكردية المهيمنة شمال العراق، إن ستة قتلوا وأصيب عدد من أعضاء قوة مكافحة الإرهاب الكردية العراقية.

من جانبه، قال المتحدث باسم الجيش العراقي، يحيى رسول، في بيان بوقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء، إن الطائرة المسيرة دخلت الأجواء العراقية عبر الحدود مع تركيا.

وأضاف: "يحتفظ العراق بحقه في وضع حد لهذه الخروقات".

وعادةً ما تشن تركيا ضربات جوية تقول إنها تستهدف مسلحي حزب العمال الكردستاني، شمال العراق، ولها عشرات المواقع في الأراضي العراقية.

ولم يعلن بيان صادر عن وزارة الخارجية التركية صراحة مسؤولية أنقرة عن الضربة، وقال: "الواقعة الأحدث أكدت مجددًا دقة الإجراءات التركية".