العراق يجلي 165 شخصًا من السودان
أعلنت وزارة الخارجية العراقية في بيان، اليوم الأحد، وصول طائرة جديدة كانت قد أُرسلت لإجلاء العراقيين من السودان، إلى العراق وعلى متنها 165 شخصًا، بينهم سوريون وسودانيون.
ومع وصول هذه الدفعة الجديدة، بلغ عدد الذين أجلتهم بغداد من مواطنيها ومن جنسيات أخرى، 595 شخصًا على مدار 3 رحلات جوية، بحسب بيان وزارة الخارجية العراقية.
وكان العراق قد أعلن، في نيسان/أبريل الماضي، بدء عمليات إجلاء رعاياه من السودان، وقالت وزارة الخارجية العراقية حينها إن طائرتين مخصصتين لإجلاء العراقيين، وصلتا إلى بورتسودان.
يذكر أن عمليات الإجلاء في السودان تواجه صعوبات، أبرزها الأوضاع الميدانية الصعبة في ظل هدنات هشة لا تصمد طويلاً، فضلاً عن تواجد رعايا الجاليات في مناطق متفرقة من السودان.