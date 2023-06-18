العراق يجلي 165 شخصًا من السودان

أعلنت وزارة الخارجية العراقية في بيان، اليوم الأحد، وصول طائرة جديدة كانت قد أُرسلت لإجلاء العراقيين من السودان، إلى العراق وعلى متنها 165 شخصًا، بينهم سوريون وسودانيون.

ومع وصول هذه الدفعة الجديدة، بلغ عدد الذين أجلتهم بغداد من مواطنيها ومن جنسيات أخرى، 595 شخصًا على مدار 3 رحلات جوية، بحسب بيان وزارة الخارجية العراقية.