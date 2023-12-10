إصابة 4 مدنيين في غارة إسرائيلية على عيترون جنوب لبنان

شهدت جبهة جنوب لبنان، بعد ظهر اليوم الأحد، تصعيدًا في الغارات الإسرائيلية على البلدات الجنوبية، قابل ذلك سلسلة عمليات لميليشيا حزب الله، أسفرت بحسب تقارير صحفية عن إصابة عدد من الجنود الإسرائيليين.

وأغار الطيران الحربي الإسرائيلي على بلدة عيترون في القطاع الأوسط، ما أدى إلى وقوع 4 إصابات في صفوف المدنيين، وتدمير حي سكني بأكمله، وسوي العديد من المنازل بالأرض، كما استهدفت المدفعية الإسرائيلية أطراف البلدة.

وللمرة الثانية على التوالي، استهدف الجيش الإسرائيلي مركزًا للجيش اللبناني في منطقة الوزاني في القطاع الشرقي.

وأغار الجيش الإسرائيلي على بلدة الخيام، وأطلق نيران رشاشاته باتجاه كفركلا، واستهدفت القذائف المدفعية منزلين في البلدة، وتساقطت القذائف على الخريبة، وعلى أطراف ميس الجبل وبليدا والطيبة وكفرشوبا، وأحراج الفرديس وكفرحمام والهبارية.

كما شمل القصف أطراف عيتا الشعب ورميش ومارون الراس ويارون، بعد غارات صباحية على البلدة، وعلى يارين وكونين وبرعشيت.

أما في القطاع الغربي، فقد استهدف القصف الإسرائيلي أطراف الناقورة، وعلما الشعب، وسقط صاروخ أطلقته طائرة مسيّرة إسرائيلية على مقربة من مسجد مروحين.

بالمقابل، شنت ميليشيا حزب الله سلسلة هجمات على المواقع الإسرائيلية، وأشارت وسائل إعلام عبرية إلى إصابة ستة جنود في تبادل لإطلاق النار على الحدود مع لبنان.