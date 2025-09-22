ليبيا ترحل 200 مصري مقيمين بصورة غير قانونية

أعلنت السلطات الليبية، اليوم الاثنين، أنه سيتم ترحيل أكثر من 200 مهاجر مصري غير نظاميين إلى بلادهم، وفق وكالة "فرانس برس".

وأوضح المسؤول بجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في طرابلس، العميد محمد بريدعة، أن عملية الترحيل ستتم عن طريق البر، اليوم الاثنين، وتشمل "207 مهاجرين غير شرعيين من الجنسية المصرية".

وأكد بريدعة أن جهاز مكافحة الهجرة سيقوم خلال الفترة المقبلة، بترحيل عدد من المهاجرين غير النظاميين من جنسيات أفريقية مختلفة.

وتنفذ السلطات الليبية باستمرار عمليات ضبط وترحيل للمهاجرين غير النظاميين الذين يدخلون إلى البلاد عادة بطرق غير شرعية عبر الصحراء.

وتستغل شبكات الاتجار بالبشر في ليبيا المهاجرين، وتنقلهم في قوارب متهالكة انطلاقًا من السواحل الليبية عبر البحر المتوسط صوب دول جنوب أوروبا، وخاصة إيطاليا.

وغالبًا ما تشهد سواحل ليبيا، لا سيما في فصل الصيف، كوارث غرق لقوارب محمّلة بالمهاجرين.

والأسبوع الماضي، لقي ما لا يقلّ عن 100 مهاجر، جلهم من الجنسية السودانية مصرعهم، بعد غرق قاربين قبالة سواحل طبرق شرقي البلاد، وفقًا للمنظمة الدولية للهجرة والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين.

وفي حصيلة سابقة، أعلنت المنظمة الدولية للهجرة أنّه منذ بداية العام لقي 456 شخصًا حتفهم قبالة سواحل ليبيا أثناء محاولتهم عبور البحر الأبيض المتوسط، الذي "يظل أخطر طريق للهجرة في العالم"، بسبب "ممارسات الاتجار الخطيرة بشكل متزايد، وقدرات الإنقاذ المحدودة، والقيود المتزايدة على العمليات الإنسانية".

كما أكدت المنظمة اعتراض 17 ألف شخص، وإعادتهم إلى ليبيا منذ بداية العام، بما في ذلك 1516 امرأة و586 طفلًا.