السلام في اليمن.. بين غياهب التسوية السياسية وانتزاعه عسكريا
عقدت القيادة السياسية الشرعية في اليمن، الخميس، عدة لقاءات منفصلة، بمسؤولين أمميون وسفراء ومبعوثي أبرز دول العالم، لبحث آخر التطورات والمستجدات على الساحة اليمنية.
أحد تلك اللقاءات، جمع بين عضو مجلس القيادة الرئاسي العميد طارق صالح، بالقائم بأعمال السفير الروسي لدى اليمن يفغيني كوردوف.
وفي إطار ذلك، نوه الطرف اليمني إلى "أهمية دور روسيا كعضو دائم في مجلس الأمن الدولي، في دعم ومساندة متطلبات تحقيق السلام العادل والشامل والمستدام في اليمن".
ولخّص صالح متطلبات السلام الشامل والعادل، "في دعم احتكام الشعب اليمني للدستور، واللجوء إلى صناديق الاقتراع، ولهم حرية الاختيار فيمن يرونه مناسباً ليحكمهم".
ومن جهته، أكد المسؤول الروسي كوردوف، على دعم بلاده لجهود مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، وغايته في التوصل إلى حل الأزمة وتحقيق السلام في البلاد، وفقاً لمنشور له أورده عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس".
وعلى غرار ذلك، ركّزت باقي اللقاءات الدبلوماسية، على مناقشة التسوية السياسية بين الطرفين (الشرعي والانقلابي)، وإلى أي مرحلة وصلت إليها المباحثات في هذا الجانب.
في غضون الحديث والتباحث عن حلول من أجل الوصول إلى سلام شامل في اليمن، وفق مسار التسوية سياسية، يؤكد وزير الدفاع اليمني الفريق الركن محسن الداعري، عن استحالة الوصول إلى تسوية سياسية مع الميليشيات الحوثية.
جاء حديث الداعري، خلال كلمة له ألقاها، أثناء حضوره، اليوم الخميس، رفقة قائد قوات التحالف العربي في عدن العميد ركن حسين الحربي، عرضاً عسكرياً لمنتسبي الدفعة 52، لطلاب الكلية الحربية في العاصمة المؤقتة للبلاد عدن.
وقال الداعري، إن "ميليشيات الحوثي، تزعم الحق الإلهي في الحكم، ولا تعترف بالآخر، فلهذا لا يمكن الوصول معهم إلى تسوية، مهما بُذلت من مساعي وجهود داعية للسلام".
وترجمةً لما ذكره الداعري، يرى مراقبون عسكريون وسياسيون يمنيون، بأنه يُشير إلى أن "تحقيق السلام في ربوع البلاد، لن يتّأتى سوى عن طريق القضاء على ميليشيات الحوثي عسكرياً، وفي ميدان القتال".
ويرى الخبير السياسي والاستراتيجي العسكري علي الذهب، بأن وظيفة وزير الدفاع، ومن منطلق منصبه العسكري، يُحتم عليه ذلك الحديث من منظور إبراز القوة، والإشارة إلى أن تحقيق الهدف السياسي، لن يحدث إلا عبر الحل العسكري.
وأضاف الذهب، لـ"إرم نيوز": "في المقابل، يتحدث أصحاب المناصب السياسية، بشكل دبلوماسي، ومن منطلق مواقعهم وأدوار مناصبهم، ولا يمنع ذلك، إلى التلويح بعض المرات إلى خيار استخدام القوة".
وعن الحل الأنسب لإنهاء الصراع في اليمن، يقول الذهب: "لا يوجد حل مناسب سواءً حرباً أو سلماً"، مشيراً أن "ما هو متاح اليوم قد يكون مختلفاُ غداً، ولذلك فالقرار العسكري تفرضه المواقف الناشئة، وبالمثل فإن القرار السياسي، تسلبه المواقف الناشئة".
وذكر الذهب أن "الأوضاع في البلاد، تشهد حالة من التحول الدراماتيكي، والتحول المتقلب المثير للتعجب"، لافتاً أن "الحوثيين لن يستريحوا ولن ينصاعوا للسلام على الإطلاق، كونهم أصحاب مشروع سلالي، ومرتبطين بتنفيذ أجندات خارجية، وبالتالي فإن كل طرف لديه أدواته العسكرية لتحقيق أهدافه".
وبدوره، يرى الخبير في الشؤون العسكرية العميد ثابت حسين، بأن: "الحوثيين لن يجنحوا للسلم، ولن ينصاعوا لأي حلول، تقتضي وفق مسار سياسي عادل وشامل، وسيستغلون طاولة المفاوضات، في حالة تم ارغامهم للجلوس فيها، للمراوغة".
وأضاف حسين، لـ"إرم نيوز": "أعتقد أن الحل العسكري، والتلويح به من قبل وزير الدفاع، هو الأقرب إلى الواقع"، لافتاً إلى أن "الحل السياسي شيء مرغوب به، ولكنه غير ممكن في ظل تعنت الحوثيين".
ونوه حسين أن "الحل العسكري يظل خياراً صعباً، في ظل عقم السلطة الشرعية طيلة 9 سنوات، من إحداث أي اختراق عسكري استراتيجي على صعيد الشمال، وتحريره من الحوثيين، ولكنه يبقى هو الضرورة، التي تقتضي من التحالف ومن الشرعية، النظر في آلياتها وأدواتها، في الحرب ضد الحوثيين".
بين الوصول للسلام وانهاء الحرب، سواءً عبر التسوية السياسية، أو من خلال انتزاعه عسكرياُ، تغوص اليمن في أتون الحرب، وتتضاعف مآسي وآلام الشعب اليمني، الذي يعاني خدماتياً واقتصادياً وغذائياً وصحياً وتعليمياً ونزوحاً.