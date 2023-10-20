السلام في اليمن.. بين غياهب التسوية السياسية وانتزاعه عسكريا

عقدت القيادة السياسية الشرعية في اليمن، الخميس، عدة لقاءات منفصلة، بمسؤولين أمميون وسفراء ومبعوثي أبرز دول العالم، لبحث آخر التطورات والمستجدات على الساحة اليمنية.

أحد تلك اللقاءات، جمع بين عضو مجلس القيادة الرئاسي العميد طارق صالح، بالقائم بأعمال السفير الروسي لدى اليمن يفغيني كوردوف.

وفي إطار ذلك، نوه الطرف اليمني إلى "أهمية دور روسيا كعضو دائم في مجلس الأمن الدولي، في دعم ومساندة متطلبات تحقيق السلام العادل والشامل والمستدام في اليمن".

ولخّص صالح متطلبات السلام الشامل والعادل، "في دعم احتكام الشعب اليمني للدستور، واللجوء إلى صناديق الاقتراع، ولهم حرية الاختيار فيمن يرونه مناسباً ليحكمهم".

ومن جهته، أكد المسؤول الروسي كوردوف، على دعم بلاده لجهود مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، وغايته في التوصل إلى حل الأزمة وتحقيق السلام في البلاد، وفقاً لمنشور له أورده عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس".

وعلى غرار ذلك، ركّزت باقي اللقاءات الدبلوماسية، على مناقشة التسوية السياسية بين الطرفين (الشرعي والانقلابي)، وإلى أي مرحلة وصلت إليها المباحثات في هذا الجانب.