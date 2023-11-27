الاتحاد الأوروبي: يجب تمديد الهدنة الإنسانية في غزة

قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم الإثنين، إن الهدنة لأربعة أيام هي خطوة أولى مهمة نحو حل الصراع بين إسرائيل وحركة حماس، مشددًا على وجوب تمديد الهدنة الإنسانية في غزة.

وفي تصريحات صحفية نقلت عنه، خلال مشاركته بمنتدى الاتحاد من أجل المتوسط المنعقد في برشلونة، قال بوريل، إن حماس ليست مجرد مجموعة أفراد وإنّما فكرة وأيديولوجيا لا يمكن قتلها".

وأضاف "أن إسرائيل تجاوزت حد الدفاع عن النفس، وعليها ألّا تفكر بإعادة احتلال غزة".

وحذر من "موجات تطرف وعنف غير مسبوق إذا لم يتم وقف الحرب في غزة".

وعبر بوريل عن أسفه لعدم مشاركة إسرائيل في المنتدى الذي سيتحدث أمامه وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان ووزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي بصفتهما ممثلين لمجموعة وزراء من جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.

في الإطار، دعا مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي إسرائيل إلى عدم "إعادة احتلال" غزة، قائلا إن الفلسطينيين والإسرائيليين لديهم "حق متساو ومشروع في نفس الأرض".

وأضاف أن إقامة دولة فلسطينية في الضفة الغربية والقدس الشرقية وغزة هي "أفضل ضمانة لأمن وسلام إسرائيل".