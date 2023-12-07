الأمم المتحدة: مقتل أكثر من 12 ألف سوداني خلال 7 شهور

وأشار التقرير إلى أنه "مقارنة بالأسابيع الأربعة السابقة، سجل موقع "أكليد" انخفاضًا بنسبة 10% في المعارك، وتراجعا بنسبة 38% في الانفجارات وأعمال العنف عن بعد في السودان".

وذكر أن 6.6 مليون شخص نزحوا داخل السودان وخارجه منذ اندلاع القتال بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، في 15 أبريل/ نيسان الماضي.

ويمثل الأطفال حوالي نصف عدد السكان النازحين، حيث إن السودان الآن هو البلد الذي يضم أكبر عدد من النازحين وأكبر أزمة نزوح للأطفال في العالم، طبقًا للتقرير.

وأشار إلى أن حوالي 5.3 مليون شخص نزحوا داخل السودان، توزعوا على عدد 5,473 موقعا عبر ولايات البلاد الثماني عشرة، بزيادة قدرها 161 موقعا في أسبوع واحد.

ونوَّه التقرير إلى أن انعدام الأمن والنهب والعوائق البيروقراطية وضعف الاتصال بالشبكات والهواتف ونقص الأموال ومحدودية عدد الموظفين الفنيين والإنسانيين على الأرض، أثّر على إيصال المساعدات الإنسانية في أجزاء كثيرة من البلاد.

ويعيش معظم النازحين (64%) مع المجتمعات المضيفة، في حين لجأ 12.7% إلى المدارس والمباني العامة الأخرى، وبالإضافة إلى ذلك عبَر حوالي 1.3 مليون شخص إلى البلدان المجاورة منذ 15 أبريل/نيسان، وفقًا للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.