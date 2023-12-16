سوليفان يبدد الرهانات على موقف أمريكي مختلف ويضخ الدماء في حكومة نتنياهو

جاءت زيارة مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان إلى إسرائيل، لتبدد كل الرهانات على موقف أمريكي مختلف يضغط على إسرائيل لوقف حربها على قطاع غزة، وفقا لما يراه محللون ومراقبون تحدثوا لـ "إرم نيوز".

الزيارة، بحسب المحللين والمراقبين، أكدت على الموقف الأمريكي الداعم لإسرائيل ولعملياتها العسكرية في قطاع غزة، مع بعض النصائح المتعلقة بكيفية وطرق تنفيذ هذه العمليات من خلال تركيز عمليات القصف والاستهداف على مواقع الفصائل الفلسطينية وقياداتها وتجنب استهداف المدنيين قدر الإمكان.

الرهانات على الموقف الأمريكي استندت إلى التصريحات المتبادلة بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي جو بايدن، التي حملت اختلافا في وجهات النظر حول الحرب، وبمجرد الإعلان عن الزيارة حمّلها كثيرون ما لا تحتمل، في تفكير يقترب من الرغائبية التي تقوم على أمنيات مجردة.

دفعة قوية

مستشار الأمن القومي الأمريكي طمأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وحكومته وأعطاها دفعة قوية للاستمرار في مخططاتها السياسية والعسكرية من خلال المقاربات الأمريكية التي أعلن عنها بشكل واضح لا يقبل التأويل.

وأعلن سوليفان عن تجديد الإعلان عن الدعم الامريكي السياسي لإسرائيل في استمرار الحرب على غزة، وذهب إلى أكثر من ذلك حين تحدث أن العمليات العسكرية التي تشنها إسرائيل على القطاع تحتاج لأشهر، في إشارة إلى أن المعلومات عن المدد الزمنية التي حددتها أمريكا لإسرائيل التي تم تداولها في أوساط المراقبين والأوساط الإعلامية غير دقيقة.

وأوضح سوليفان أنه يحمل مقترحات حول مراحل إدارة الحرب، وأن الانتقال لمرحلة انتقاء الأهداف التي أسماها عمليات أقل كثافة، سيكون كافيا لضمان استمرار الدعم الأمريكي لإسرائيل.

وقال سوليفان: "كانت لدينا نقاشات مكثفة حول الانتقال من عمليات عسكرية أكثر كثافة إلى عمليات أقل كثافة وأكثر دقة، وهذا الانتقال قد يستغرق فترة زمنية من أجل تحقيقه.. وأنا أتفق مع وزير الدفاع الإسرائيلي أن قتال حماس سيستغرق أشهرا وبأن إسرائيل تقاتل منظمة إرهابية متوغلة في عمق القطاع".

كما أكد سوليفان على استمرار الدعم العسكري الأمريكي المتمثل بإمدادات الذخائر والأسلحة لإسرائيل، والتي شهدت بعض التجاذبات في الكونغرس الأمريكي؛ إذ صرح أن مناقشاته مع قيادات الجيش الإسرائيلي ركزت على استخدام أنواع الذخائر حسب الاحتياج العملياتي؛ ما يدل على استمرار الإدارة الامريكية في توفير مختلف أنواع الذخائر التي تساعد القوات الإسرائيلية على استخدامها حسب طبيعة وأنواع الأهداف العسكرية.

وصرح المستشار الأمريكي: "تحدثت مع المسؤولين الإسرائيليين حول استخدام الأنواع المختلفة من الذخائر وفق الحاجة العسكرية وطبيعة العملية العسكرية، وأنه يجب على إسرائيل أن تفرق بين الأماكن التي يتواجد فيها المدنيون والمسلحون من حماس عند استخدام هذه الأنواع".

أثر الزيارة ميدانيا

وفيما بدا أنه انعكاس لمخرجات الزيارة على الأرض، كثفت إسرائيل قصفها بشكل كبير على خان يونس وحي الشجاعية ودير البلح، بالإضافة إلى اقتحام القوات الإسرائيلية عدة مدن فلسطينية في الضفة الغربية.

كما أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، عن تمديد مهمة حاملة الطائرات "جيرالد فورد" شرقي البحر المتوسط والبقاء بالقرب من إسرائيل.

وبحسب المراقبين الذين تحدثوا لـ "إرم نيوز"، فإن نقاط الاتفاق الأمريكي الإسرائيلي على المستوى الإستراتيجي بشأن الأوضاع في الشرق الأوسط وتحديدا في ملف الحرب على غزة أكبر وأعمق من اختلافات في وجهات النظر ليست سوى منقاشات على المستوى التكتيكي.

كما رأى المراقبون أن ملف غزة يزداد تعقيدا ويأخذ منحا تصاعديا ويتجه إلى مدد زمنية يبدو أنها ستطول وستؤثر على كامل المنطقة بشكل غير مسبوق.