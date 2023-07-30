العاهل المغربي يتطلع لعودة العلاقات وفتح الحدود مع الجزائر

أكد العاهل المغربي الملك محمد السادس، يوم السبت، أن علاقات بلاده مع الجزائر "هي علاقات مستقرة"، معرباً عن تطلعه "لأن تكون أفضل" وأن يتم فتح الحدود بين البلدين.

جاء ذلك خلال كلمة وجهها العاهل المغربي إلى الأمة بمناسبة الذكرى الرابعة والعشرين لجلوسه على العرش، أوردتها وكالة الأنباء المغربية.

وقال: "خلال الأشهر الأخيرة، يتساءل العديد من الناس عن العلاقات بين المغرب والجزائر؛ وهي علاقات مستقرة، نتطلع لأن تكون أفضل".

وأضاف: "نؤكد مرة أخرى، لإخواننا الجزائريين، قيادة وشعباً، أن المغرب لن يكون أبداً مصدر أي شر أو سوء؛ وكذا الأهمية البالغة، التي نوليها لروابط المحبة والصداقة، والتبادل والتواصل بين شعبينا".

وأردف: "نسأل الله تعالى أن تعود الأمور إلى طبيعتها، ويتم فـتح الحدود بين بلدينا وشعبينا، الجارين الشقيقين".

وجاء الملك محمد السادس على ذكر "توالي الاعترافات بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية؛ وآخرها اعتراف دولة إسرائيل، وفتح القنصليات بالعيون والداخلة، وتزايد الدعم لمبادرة الحكم الذاتي".

وأكد "موقف المغرب الراسخ، بخصوص عدالة القضية الفلسطينية، والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، في إقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية؛ بما يضمن الأمن والاستقرار لجميع شعوب المنطقة".