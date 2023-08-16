لبنان على حافة "الظلام الشامل" بعد توقف معامل تغذية الكهرباء

يقف لبنان على حافة الظلام الشامل بعد أن أطفأ معملا "الزهراني و"دير عمار"، اللذان يغذيان لبنان بالتيار الكهربائي محركاتهما اعتبار من عصر الأربعاء.

وأغلق المعملان محركاتهما، من جراء عدم حصول الشركة المشغلة "برايم ساوث" على مستحقاتها من قبل مؤسسة كهرباء لبنان.

وهذا الأمر يعني دخول لبنان في العتمة الكلية الشاملة التي ستشمل سائر المرافق، فضلا عن تأثر محطات المياه التي تعتمد في عمليات الضخ على التيار الكهربائي.

وقد أبلغت الشركة المشغلة مؤسسة كهرباء لبنان، عبر كتب ومراسلات سابقة، بالتوقف عن العمل حتى تستلم مستحقاتها، التي تقدر بنحو 83 مليون دولار أميركي.