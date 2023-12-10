"الفيتو" الأمريكي يُنعش آلة الحرب الإسرائيلية

وقالت إسرائيل إن حملتها تحرز تقدما، وذكر مستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنجبي أن القوات الإسرائيلية قتلت ما لا يقل عن 7 آلاف مسلح من حركة حماس الفلسطينية حتى الآن، دون أن يوضح مصدر هذا التقدير.

كما قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي للجنود: "إننا بحاجة إلى الضغط بقوة أكبر".

وتجاوز العدد الإجمالي الرسمي للقتلى في غزة جراء الهجمات الإسرائيلية والذي أحصته وزارة الصحة في القطاع 17700 السبت، مع وجود آلاف آخرين في عداد المفقودين ويعتقد أنهم لقوا حتفهم تحت الأنقاض.

وكانت الوزارة قالت في وقت سابق إن نحو 40% من القتلى أطفال دون سن 18 عاما.