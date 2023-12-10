"الفيتو" الأمريكي يُنعش آلة الحرب الإسرائيلية
أمرت إسرائيل السكان بمغادرة وسط مدينة خان يونس بجنوب قطاع غزة، السبت وقصفت القطاع من الشمال إلى الجنوب بعد أن استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (فيتو) في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لحماية حليفتها من مطلب بوقف إطلاق النار.
ومنذ انهيار الهدنة مطلع الشهر الجاري، وسعت إسرائيل حملتها البرية في النصف الجنوبي من قطاع غزة باقتحام مدينة خان يونس الرئيسة، وفي الوقت نفسه، أعلن الجانبان عن تصاعد كبير في القتال بالشمال.
وقالت إسرائيل إن حملتها تحرز تقدما، وذكر مستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنجبي أن القوات الإسرائيلية قتلت ما لا يقل عن 7 آلاف مسلح من حركة حماس الفلسطينية حتى الآن، دون أن يوضح مصدر هذا التقدير.
كما قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي للجنود: "إننا بحاجة إلى الضغط بقوة أكبر".
وتجاوز العدد الإجمالي الرسمي للقتلى في غزة جراء الهجمات الإسرائيلية والذي أحصته وزارة الصحة في القطاع 17700 السبت، مع وجود آلاف آخرين في عداد المفقودين ويعتقد أنهم لقوا حتفهم تحت الأنقاض.
وكانت الوزارة قالت في وقت سابق إن نحو 40% من القتلى أطفال دون سن 18 عاما.
ونشر ناطق باسم إسرائيل يتحدث العربية خريطة على منصة إكس توضح ست مناطق تحمل أرقاما في خان يونس طُلب من السكان إخلاؤها "بشكل عاجل"، وشملت الخريطة أجزاء من وسط المدينة لم تخضع لمثل هذه الأوامر من قبل.
وأصدرت إسرائيل تحذيرات مماثلة الأسبوع الماضي قبل اقتحام الأجزاء الشرقية من المدينة، وقال السكان إنهم يخشون أن تكون أوامر الإخلاء الجديدة إيذانا بشن هجوم آخر.
وقالت زينب خليل، البالغة من العمر 57 عامًا، التي نزحت مع 30 من أقاربها وأصدقائها في خان يونس قرب شارع جلال حيث أمرت القوات السكان بالمغادرة: "قد تكون مسألة وقت قبل أن يقتحموا منطقتنا أيضا، كنا نسمع القصف طوال الليل".
وتابعت: "لا ننام بالليل، نظل صاحيين، نحاول ننيم الأطفال، نظل صاحيين من الخوف من قصف المكان فنضطر نركض ونحن نحمل الأطفال، وفي النهار تبدأ مأساة أخرى وهي: كيف نطعم الأولاد؟".
ومع شح الإمدادات الغذائية والطبية أيضا، قال مسؤول كبير في برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة إنه يجري حاليا اختبار نظام جديد لإحضار المساعدات إلى غزة عبر معبر كرم أبو سالم مع إسرائيل، مما قد يسمح بزيادة الإمدادات، ولكن إسرائيل لم توافق بعد على فتح المعبر.
وأجبرت الحملة العسكرية الإسرائيلية الغالبية العظمى من سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة على ترك منازلهم، ونزح العديد منهم عدة مرات.
ومع احتدام القتال على امتداد القطاع، يقول السكان ووكالات الأمم المتحدة إنه لا يوجد الآن أي مكان آمن للجوء إليه، بينما تشكك إسرائيل في ذلك.