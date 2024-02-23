بعد توقف لـ10 سنوات.. السوداني يفتتح مصفاة "بيجي" الأكبر في العراق
افتتح رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني مصفاة الشمال في مدينة بيجي الواقعة في محافظة صلاح الدين بعد توقفها لأكثر من 10 سنوات وهي المصفاة الأكبر في العراق. حسبما أعلن المكتب الإعلامي للسوداني في بيان.
وبحسب وسائل إعلام عراقية، كانت الطاقة الإنتاجية للمصفاة تقدر بـ 310.000 برميل يوميًّا، واحتل تنظيم داعش المصفاة في آيار من العام 2014 بعد سيطرته على قضاء بيجي.
وتعرضت المصفاة بعد تحرير قضاء بيجي من قبضة تنظيم داعش في العام 2015 إلى فقدان معدات وآليات حيث تم اتهام فصائل مسلحة شاركت في العمليات العسكرية ضد التنظيم والتي استمرت لقرابة سنة كاملة بسرقتها وبيعها فيما بعد.
وكان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني قد أعلن استعادة معدات وأجهزة مسروقة من مصفاة بيجي، بعد 6 سنوات على تحريرها من تنظيم داعش الذي احتل محافظة صلاح الدين خلال شهر يونيو/ حزيران عام 2014 بعد يومين من احتلاله محافظة نينوى وسيطرته على مدينة الموصل.