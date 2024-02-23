بعد توقف لـ10 سنوات.. السوداني يفتتح مصفاة "بيجي" الأكبر في العراق

افتتح رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني مصفاة الشمال في مدينة بيجي الواقعة في محافظة صلاح الدين بعد توقفها لأكثر من 10 سنوات وهي المصفاة الأكبر في العراق. حسبما أعلن المكتب الإعلامي للسوداني في بيان.

وبحسب وسائل إعلام عراقية، كانت الطاقة الإنتاجية للمصفاة تقدر بـ 310.000 برميل يوميًّا، واحتل تنظيم داعش المصفاة في آيار من العام 2014 بعد سيطرته على قضاء بيجي.