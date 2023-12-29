الجيش الأمريكي يُسقط مسيّرة وصاروخاً بالستياً أطلقهما الحوثيون

أسقطت البحرية الأميركية الخميس، في جنوب البحر الأحمر مسيّرة وصاروخا بالستيا مضادا للسفن أطلقتهما ميليشيا الحوثي في اليمن، حسبما أعلنت القيادة العسكرية الأميركية في الشرق الأوسط (سنتكوم).

وقالت سنتكوم عبر منصة إكس "لم تتضرر أي من السفن الـ18 الموجودة في المنطقة ولم يتم الإبلاغ عن إصابات"، مشيرة إلى أن هذه هي "محاولة الهجوم الـ22 التي ينفذها الحوثيون ضد سفن دولية منذ 19 تشرين الأول/أكتوبر".

وأعلنت الولايات المتحدة الخميس سلسلة عقوبات تستهدف قنوات تمويل ميليشيات الحوثيين في اليمن بعد هجماتهم على سفن تجارية في البحر الأحمر. وطالت العقوبات أشخاصا وكيانات في اليمن وتركيا اعتُبرت متورطة في هذا التمويل.

وشن الحوثيون مجموعة هجمات بمسيّرات وصواريخ على سفن يقولون إنها "مرتبطة بإسرائيل"، وهي هجمات تهدد بتعطيل التجارة العالمية.

وتعترف إيران بدعمها السياسي للحوثيين الذين يخوضون حربا منذ 2014 ضد الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا. لكن طهران تنفي تقديم معدات عسكرية لهم.