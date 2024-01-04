رغم تطمينات بايدن.. إسرائيل تضغط لمنع انسحاب "جيرالد فورد"

انزعاج إسرائيلي

وأشارت القناة إلى أن حالة انزعاج شديد أعربت عنها إسرائيل أمام البيت الأبيض، على خلفيّة قرار إعادة حاملة الطائرات إلى قاعدتها الرئيسية بميناء "نورفولك" في ڨيرجينيا، كاشفة أن مصادر إسرائيلية رسمية توجهت إلى البيت الأبيض عقب الأنباء التي ترددت في الأيام الأخيرة في هذا الصدد.

المصادر التي لم تكشف القناة هويتها، طالبت البيت الأبيض بتوضيحات بشأن مُلابسات سحب الحاملة الأمريكية، وأنه بصرف النظر عن محاولات إسرائيل فهم مبررات الخطوة، إلا أن إسرائيل حاولت منع الأمريكيين من تنفيذها، حتى دون أن تفهم مغزاها.

مخاوف من الجبهة الشمالية

وأوضحت القناة أن هناك مخاوف إسرائيلية حادة بشأن احتمال اندلاع حرب في الشمال مع ميليشيا حزب الله، يمكن أن تصبح أشد وطأة بكثير من حرب غزة، وأن خطوة سحب حاملة الطائرات تأتي بالتزامن مع تصعيد ملحوظ.

وتُرجّح تقديرات استخبارية إسرائيلية أن ثمة علاقة قوية بين نظرة الفصائل الفلسطينية في غزة وكذلك ميليشيا "حزب الله" في جنوب لبنان إلى القوة الإسرائيلية العسكرية، وبين وجود حاملة الطائرات الأمريكية "جيرالد فورد" المصحوبة بمدمّرات وسفن صواريخ وقوة ضاربة كبيرة.

وتنص التقديرات التي أشارت إليها القناة على أن انسحاب تلك القوة سيعني أن تلك المنظمات ستُعيد ترتيب حسابتها وستُكوِّن رؤية "خاطئة" بأن الجيش الإسرائيلي أصبح ضعيفًا.