الجيش الإسرائيلي يدمر الجامعة الإسلامية في غزة
أسفرت الغارات الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، عن دمار واسع في مباني "الجامعة الإسلامية" في مدينة غزة، التي تتعرض لقصف عنيف منذ يوم السبت الماضي.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن الغارات الإسرائيلية العنيفة دمرت كليًّا مباني في الجامعة الإسلامية في مدينة غزة، وسط القطاع.
وذكرت الوكالة، أن "أحدًا لا يستطيع دخول الجامعة بسبب النيران المشتعلة وتناثر الحجارة والركام في الطرق المحيطة بها".
وكانت الجامعة تعرَّضت في أكثر من مرة للقصف، خلال الحروب الإسرائيلية الماضية على غزة.
بدورها ذكرت الجامعة عبر "فيسبوك" الثلاثاء، أن "أجزاء واسعة من مبانيها تعرضت لأضرار كبيرة وخسائر مادية بالغة إثر القصف الذي تعرضت له مدينة غزة".
وأضافت أن "كلا من مبنى كلية تكنولوجيا المعلومات ومبنى عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر ومبنى كلية العلوم بالجامعة، تعرضت لأضرار كبيرة بكل ما فيها من تجهيزات ومختبرات وأثاث، بالإضافة لتكسير معظم زجاج وواجهات مباني الجامعة".
ودعت الجامعة الإسلامية، "كافة المؤسسات والمنظمات والهيئات الدولية التدخل السريع، والعمل الجاد لحماية المؤسسات التي تخدم أبناء الشعب الفلسطيني كافة من هذه الاعتداءات".
وكانت الجامعة علّقت الدوام الأكاديمي والإداري منذ يوم السبت الماضي.
بدوره، نشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية، أفيخاي أدرعي، يظهر استهداف المقاتلات الإسرائيلية للجامعة.
وادعى أن الجامعة "تعمل كمركز تأهيل وتدريب رئيس لمهندسي حماس".