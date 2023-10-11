الجيش الإسرائيلي يدمر الجامعة الإسلامية في غزة

أسفرت الغارات الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، عن دمار واسع في مباني "الجامعة الإسلامية" في مدينة غزة، التي تتعرض لقصف عنيف منذ يوم السبت الماضي.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن الغارات الإسرائيلية العنيفة دمرت كليًّا مباني في الجامعة الإسلامية في مدينة غزة، وسط القطاع.

وذكرت الوكالة، أن "أحدًا لا يستطيع دخول الجامعة بسبب النيران المشتعلة وتناثر الحجارة والركام في الطرق المحيطة بها".

وكانت الجامعة تعرَّضت في أكثر من مرة للقصف، خلال الحروب الإسرائيلية الماضية على غزة.