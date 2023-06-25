أمريكا تبلغ إسرائيل وقف تمويل مؤسسات البحث في المستوطنات الإسرائيلية

ويعكس قرار إدارة بايدن السياسة التي أعلنتها إدارة ترامب، والتي سمحت لأول مرة منذ عام 1967 بتحويل الحكومة الأمريكية أموالًا لتمويل مشاريع بحثية وعلمية في المستوطنات، وفقا لموقع "واللا" العبري.

وسوف يؤثر القرار بشكل أساسي على جامعة "أرييل"، حيث يتم البحث والتطوير. ففي الآونة الأخيرة، قدم باحثون من الجامعة طلبًا إلى مؤسسة العلوم الإسرائيلية الأمريكية لتمويل مشروع يقومون بتنفيذه.

يذكر أنه في 28 تشرين الأول/ أكتوبر 2020، قبل أسابيع قليلة من الانتخابات التي هزم فيها دونالد ترامب، أعلنت الولايات المتحدة وإسرائيل أنهما سترفعان القيود الجغرافية التي كانت مفروضة سابقًا على 3 مؤسسات إسرائيلية أمريكية في مجال البحث والتطوير، والتعاون العلمي الذي منعهم من تمويل المشاريع في المستوطنات.

ووقّع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والسفير الأمريكي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان على التغييرات بخصوص الاتفاقية في حفل أقيم في جامعة "أرييل".

ومنذ تأسيس الصناديق المالية قبل حوالي 50 عامًا، تم استثمار حوالي مليار ونصف المليار دولار في البحث والتطوير في إسرائيل.