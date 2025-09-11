بالصواريخ والمسيرات.. الحوثيون يعلنون استهداف موقعين إسرائيليين

أعلنت ميليشيا الحوثي في اليمن، مساء الخميس، تنفيذ عمليتين عسكريتين استهدفتا مواقع إسرائيلية في كل من النقب وأم الرشراش.

وقال متحدث الحوثيين العسكري يحيى سريع في بيان مصور: "نفذت القوة الصاروخية وسلاح الجو، عملية عسكرية استهدفت فيها موقعا عسكريًا للعدو الإسرائيلي في منطقة النقب المحتلة بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع (فلسطين 2)، بالإضافة إلى طائرة مسيرة".

وأضاف: "كما جرى استهداف مطار رامون في منطقة أم الرشراش بطائرتين مسيرتين".

وبحسب سريع، فإن العمليات العسكرية حققت أهدافها بنجاح، مشيرًا إلى أنها تسببت بفرار الملايين من الإسرائيليين نحو الملاجئ.

ولفت إلى أن هذه "العمليات تأتي في إطار مساندة غزة، وفي إطار الرد على العدوان الإسرائيلي على اليمن"، مؤكدًا القدرة على مجابهة الهجمات الإسرائيلية والرد على عدوانهم باتجاه اليمن.

وفي خطابه الأسبوعي الخميس، أورد زعيم ميليشيا الحوثيين عبد الملك الحوثي، إحصائية بعدد العمليات العسكرية التي نفذت على مدار الأسبوعين الماضيين.

وبلغت بحسبه "38 عملية عسكرية، استهدفت مواقع إسرائيلية متفرقة من بينها العملية الموفقة استهداف مطار رامون".

وأضاف: "وكان هناك أيضًا عمليتان، جرى فيهما استهداف سفينتين تجاريتين تابعتين للعدو الإسرائيلي في أقصى شمالي البحر الأحمر"، مشيرًا إلى أن "كل تلك العمليات نفذت بالصواريخ والطائرات المسيرة".