مصر تنفي تقارير عن تنسيق مع إسرائيل في معبر رفح

نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" عن مصدر رفيع المستوى في البلاد، اليوم الأحد، نفيه لما تداولته وسائل إعلام عبرية بشأن التنسيق مع مصر في معبر رفح.

وأكد المصدر قيام مصر بتحذير إسرائيل من خطورة التصعيد في رفح وتداعياته على الأوضاع الإنسانية بقطاع غزة.

وكانت مصادر القناة قالت في وقت سابق إن "محور فيلادلفيا هو طريق ضمن أراضي قطاع غزة، وسُمي بهذا الاسم عقب توقيع اتفاق أوسلو وقبل دخول الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات إلى غزة".

ولفتت إلى أنه تم عمل خرائط للقطاع بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، مشيرة إلى أنه تم الاتفاق على زيادة أعداد العناصر الأمنية المصرية بالمنطقة الحدودية مع قطاع غزة لتأمينها.

وذكرت أنه تم تقسيم القطاع لمناطق وتسميتها بأسماء مختلفة لتسهيل عملية التعرف، مشيرة إلى أنه تم تحديد المناطق والتنسيق بقطاع غزة فيما بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لوجود قوات إسرائيلية ومستوطنات داخل القطاع وقتذاك.

وقالت القناة إن "اتصالات مصر مع مختلف الأطراف خاصة إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية وحركة حماس، لم تتوقف للحفاظ على مسار المفاوضات الجارية وتجنب التصعيد، حتى يصبح اتفاق الهدنة ووقف إطلاق النار واقعًا على الأرض".