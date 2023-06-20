السودان.. طرفا الصراع يتبادلان الاتهامات بشأن عرقلة إخلاء جرحى الجيش
تبادل الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، اليوم الاثنين، الاتهامات بشأن إطلاق النار على قافلة مخصصة لإخلاء جرحى يتبعون للجيش، بوساطة منظمة الصليب الأحمر الدولية.
وقالت منظمة الصليب الأحمر، في بيان، إن "فريقها في السودان كان ينقل الجنود الجرحى إلى المستشفى بناءً على طلب من طرفي النزاع، بيد أن العملية فشلت بعد إطلاق أعيرة نارية على مقربة من القافلة عندما كانت على وشك عبور خط المواجهة".
وأشار بيان المنظمة إلى أنه "على الرغم من الضمانات الأمنية التي تم الحصول عليها من كلا الطرفين قبل النقل، لم يتم احترام وقف إطلاق النار".
من جهته، قال الجيش السوداني إنه "تم التخطيط لإخلاء عدد من جرحى القوات المسلحة بوساطة ممثلي الصليب الأحمر من بحري إلى أمدرمان، في إطار ترتيبات الهدنة المتفق عليها".
وأوضح، في بيان، أن "ممثلي الصليب الأحمر باشروا التحرك اليوم من مدني لتنفيذ عملية الإخلاء، وأفادوا بأنهم وصلوا إلى نقطة بداية الإخلاء في بحري في تمام الساعة الـ10:07 دقائق، وفي العاشرة و49 دقيقة أفادوا بتعرضهم لإطلاق نار من قبل قناص بكبري كوبر، وهي منطقة تواجد لعناصر الدعم السريع وليس لدينا أي قوات فيها".
واتهم الجيش ممثلي الصليب الأحمر بعدم الالتزام ببروتوكول الاتفاق بشأن تفاصيل عمليات الإخلاء، وخريطة التحرك المرفقة، مبينًا أن إصرار وفد الصليب الأحمر على اصطحاب ممثل لقوات الدعم السريع في عمليات الإخلاء أمر مخالف للبروتوكول المشار إليه.
وأكد الجيش في بيانه "أن وفد الصليب الأحمر لم يصل مطلقا إلى نقطة إخلاء الجرحى في مستشفى بحري، واتبع نفس السيناريو السابق مما تسبب في عرقلة العملية، الأمر الذي يشير بوضوح إلى أن هناك من يتعمد إعاقة إخلاء مصابي القوات المسلحة، ويسوق حججا واهية لأسباب يعلمها، حيث لا يعقل أن تعرقل قواتنا إخلاء جرحاها وهي الطرف المستفيد".
بدورها، اتهمت قوات الدعم السريع قوات الجيش بمهاجمة قواتها المتحركة برفقة بعثة الصليب الأحمر الدولي لإجلاء عدد 35 جريحاً من الجيش كانوا متواجدين في المستشفى العسكري بحري.
وقالت، في بيان اليوم الإثنين، إن الهجوم أسفر عن إصابة أحد الضباط المشرفين على عملية الإخلاء وتعريض حياة أفراد بعثة الصليب الأحمر للخطر.
وأوضح البيان أنه "بحسب اتفاق مسبق بين وفد قوات الدعم السريع والجيش، في منبر جدة وبعثة الصليب الأحمر الدولي، بإجلاء جرحى قوات الجيش، تحرك وفد من الدعم السريع برفقة الصليب الأحمر، وعند آخر نقطة في مناطق سيطرة قواتنا، التي كان مقرراً أن يتوجه بعدها وفد الصليب الأحمر لبدء عملية الإخلاء حسب الاتفاق، أطلق الانقلابيون النار بكثافة على الوفدين في مشهد مخالف لقانون حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، إلى جانب كونه يشكل انتهاكاً صارخاً لوقف إطلاق النار والهدنة الإنسانية المعلنة".
وأضاف البيان: "نضع المجتمع الدولي والإقليمي أمام مسؤولياته حيال هذا الهجوم البربري، الذي يعضد ما ظللنا نشير إليه بوجود عدد من مراكز اتخاذ القرار داخل قيادة الانقلابيين، وإلا كيف يتم تفسير هذا الفعل رغم الاتفاق والترتيب المسبق لعملية الإخلاء والتنسيق حول كافة الإجراءات اللازمة، وتحديد موعد التنفيذ بعلم جميع الأطراف، بما في ذلك الوساطة السعودية الأمريكية".