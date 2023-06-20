السودان.. طرفا الصراع يتبادلان الاتهامات بشأن عرقلة إخلاء جرحى الجيش

من جهته، قال الجيش السوداني إنه "تم التخطيط لإخلاء عدد من جرحى القوات المسلحة بوساطة ممثلي الصليب الأحمر من بحري إلى أمدرمان، في إطار ترتيبات الهدنة المتفق عليها".

وأوضح، في بيان، أن "ممثلي الصليب الأحمر باشروا التحرك اليوم من مدني لتنفيذ عملية الإخلاء، وأفادوا بأنهم وصلوا إلى نقطة بداية الإخلاء في بحري في تمام الساعة الـ10:07 دقائق، وفي العاشرة و49 دقيقة أفادوا بتعرضهم لإطلاق نار من قبل قناص بكبري كوبر، وهي منطقة تواجد لعناصر الدعم السريع وليس لدينا أي قوات فيها".