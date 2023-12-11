مقتل مختار بلدة بجنوب لبنان في قصف إسرائيلي

وكان القصف الإسرائيلي تركز بعد ظهر اليوم، على أطراف بلدة "الخيام" و"سهل مرجعيون" و"تلة العويضة" و"محيبيب" و"كفركلا" و"دير ميماس" في القطاع الشرقي.

وأغار الطيران الحربي الإسرائيلي على محيط يارون، وألقى قنابل فوسفورية بين "الضهيرة" ويارين، وقصفت المدفعية الإسرائيلية بلدات "رامية" و"طير حرفا" و"شمع".

كما أطلقت الدبابات الإسرائيلية قذائفها من موقعها في "رأس الناقورة" باتجاه المياه الإقليمية اللبنانية، بالترافق مع النيران الرشاشة.

وأغار الطيران الحربي على "جبل الريحان" في منطقة "جزين" إلى الشمال من نهر الليطاني، أي خارج نطاق القرار الدولي 1701.

وأطلقت منظومة القبة الحديدية صواريخ اعتراضية، انفجرت في أجواء بلدات "حولا" و"ميس الجبل" و"عيترون".