مقتل مختار بلدة بجنوب لبنان في قصف إسرائيلي
قتل مختار بلدة في جنوب لبنان، مساء اليوم الإثنين، إثر قصف إسرائيلي استهدف أحد المنازل، وفق ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام.
وأوردت الوكالة: "استشهاد مختار بلدة الطيبة حسين منصور خلال استهداف العدو الإسرائيلي لأطراف بلدة الطيبة الواقعة في قضاء مرجعيون".
وكان القصف الإسرائيلي تركز بعد ظهر اليوم، على أطراف بلدة "الخيام" و"سهل مرجعيون" و"تلة العويضة" و"محيبيب" و"كفركلا" و"دير ميماس" في القطاع الشرقي.
وأغار الطيران الحربي الإسرائيلي على محيط يارون، وألقى قنابل فوسفورية بين "الضهيرة" ويارين، وقصفت المدفعية الإسرائيلية بلدات "رامية" و"طير حرفا" و"شمع".
كما أطلقت الدبابات الإسرائيلية قذائفها من موقعها في "رأس الناقورة" باتجاه المياه الإقليمية اللبنانية، بالترافق مع النيران الرشاشة.
وأغار الطيران الحربي على "جبل الريحان" في منطقة "جزين" إلى الشمال من نهر الليطاني، أي خارج نطاق القرار الدولي 1701.
وأطلقت منظومة القبة الحديدية صواريخ اعتراضية، انفجرت في أجواء بلدات "حولا" و"ميس الجبل" و"عيترون".
من جهته، استهدف حزب الله بعد الظهر موقع "الراهب" الإسرائيلي في القطاع الأوسط بصواريخ بركان، كما هاجم ثكنة "برانيت" وموقع "حدب البستان" وموقع "البغدادي".
واستهدف قبل ذلك تجمعا لجنود إسرائيليين في محيط موقع السماقة في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة.
وتحدثت مصادر إعلامية إسرائيلية عن إطلاق خمسة صواريخ من لبنان باتجاه مستوطنة المنارة في الجليل.
وكانت 8 صواريخ قد أطلقت صباحا من لبنان، باتجاه "ترشيحا" في الجليل الغربي، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن العملية.