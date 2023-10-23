الأمم المتحدة: أكثر من 19 ألفًا نزحوا من جنوب لبنان

أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الإثنين، أن أكثر من 19 ألف شخص نزحوا من لبنان جراء التصعيد العسكري بين حزب الله وإسرائيل تزامناً مع الحرب الدائرة في قطاع غزة.

وأوضح تقرير صادر عن المنظمة الدولية، أن زيادة التوتر في المنطقة الحدودية بين لبنان وإسرائيل "أدى إلى نزوح 19,646 شخص ضمن الجنوب وفي مناطق أخرى في البلاد".

وأشارت المنظمة إلى ازدياد في عدد النازحين يومياً منذ بدء التصعيد في لبنان.