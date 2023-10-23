الأمم المتحدة: أكثر من 19 ألفًا نزحوا من جنوب لبنان
أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الإثنين، أن أكثر من 19 ألف شخص نزحوا من لبنان جراء التصعيد العسكري بين حزب الله وإسرائيل تزامناً مع الحرب الدائرة في قطاع غزة.
وأوضح تقرير صادر عن المنظمة الدولية، أن زيادة التوتر في المنطقة الحدودية بين لبنان وإسرائيل "أدى إلى نزوح 19,646 شخص ضمن الجنوب وفي مناطق أخرى في البلاد".
وأشارت المنظمة إلى ازدياد في عدد النازحين يومياً منذ بدء التصعيد في لبنان.
ونقلت وكالة "فرانس برس" عن المتحدث الإقليمي باسم الأمم المتحدة، محمّد علي أبو النجا، أن غالبية النازحين، التحقوا بأفراد من عائلاتهم فيما لجأ آخرون إلى ثلاث مدارس تحولت إلى مراكز إيواء في مدينة صور الجنوبية.
وأسفر التصعيد عن مقتل 40 شخصاً في الجانب اللبناني، غالبيتهم مقاتلون من ميليشيا حزب الله، إضافة إلى سبعة مقاتلين من فصائل فلسطينية وأربعة مدنيين بينهم مصور في وكالة رويترز للأنباء. وقُتل أربعة أشخاص على الأقل في الجانب الإسرائيلي.
وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أعلن، أمس الأحد، أن حكومته تعمل على وضع "خطة طوارئ" من باب الحيطة، في حال ازداد الوضع سوءاً، وأشار إلى أن هناك اتصالات دولية وعربية ومحلية للعمل على "منع تمدد الحرب" في غزة إلى لبنان.