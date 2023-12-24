الجيش الإسرائيلي يقتحم طولكرم ومخيم نور شمس

انسحبت قوات إسرائيلية من مخيم عين شمس في مدينة طولكرم بالضفة الغربية بعد اقتحام نفذته، ليل السبت الأحد، أسفر عن تدمير للبنى التحتية في المخيم وتدمير عدد من المركبات.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، إن القوات الإسرائيلية طوقت مخيم نور شمس شرق مدينة طولكرم، وفرضت حصارا مشددا عليه؛ إذ تمركزت آليات تابعة للجيش الإسرائيلي على مدخله الرئيس ومحيط جبل النصر.

وأضافت الوكالة بأن جرافات إسرائيلية دمرت خط المياه الرئيس المغذي لمخيم نور شمس، وجرفت الشارع الرئيس المحاذي للمخيم، ودمرت البنى التحتية فيه، ودمرت عددا من مركبات المواطنين المتوقفة على جانبي الشارع، وتحديدا في منطقة حي المدارس، وحارات المسلخ والمنشية وجبل النصر.