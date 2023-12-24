الجيش الإسرائيلي يقتحم طولكرم ومخيم نور شمس
انسحبت قوات إسرائيلية من مخيم عين شمس في مدينة طولكرم بالضفة الغربية بعد اقتحام نفذته، ليل السبت الأحد، أسفر عن تدمير للبنى التحتية في المخيم وتدمير عدد من المركبات.
وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، إن القوات الإسرائيلية طوقت مخيم نور شمس شرق مدينة طولكرم، وفرضت حصارا مشددا عليه؛ إذ تمركزت آليات تابعة للجيش الإسرائيلي على مدخله الرئيس ومحيط جبل النصر.
وأضافت الوكالة بأن جرافات إسرائيلية دمرت خط المياه الرئيس المغذي لمخيم نور شمس، وجرفت الشارع الرئيس المحاذي للمخيم، ودمرت البنى التحتية فيه، ودمرت عددا من مركبات المواطنين المتوقفة على جانبي الشارع، وتحديدا في منطقة حي المدارس، وحارات المسلخ والمنشية وجبل النصر.
وقالت وسائل إعلام فلسطينية أن مواجهات اندلعت في المكان، وسط سماع أصوات انفجارات في المنطقة، مشيرة إلى أن مسلحين فجروا عبوة شديدة الانفجار بآلية للجيش الإسرائيلي في طولكرم.
وحلقت طائرات الاستطلاع في سماء المدينة ومخيماتها، واندلعت مواجهات عنيفة في المكان، وسط سماع أصوات انفجارات ضخمة في المنطقة، حسبما أوردت "وفا".
كما اقتحم الجيش الإسرائيلي مدينة طولكرم ترافقه جرافتان عسكريتان من محور المدينة الغربي.
وجابت الجرافتان منطقة دوار العليمي، والمحاكم، ودوار شويكة، وشارع السكة، باتجاه شارع نابلس بمحاذاة مخيمي طولكرم ونور شمس شرق المدينة.