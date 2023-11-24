إنفوغراف.. أوضاع كارثية في مستشفيات غزة

يعيش القطاع الصحي في غزة أوضاعًا كارثية، إثر الحرب المدمرة التي لم ترحم البشر ولا الحجر، حيث تشير تقديرات المؤسسات الرسمية في غزة إلى تدهور حال المستشفيات والمراكز الصحية بشكل غير مسبوق.

ويوجد في القطاع نحو 35 مستشفى، أي بمعدل 1.59 مستشفى لكل 100 ألف نسمة، في الوقت الذي خرج نحو 50 مركزًا صحيًا من الخدمة نهائيًا بسبب القصف الإسرائيلي الشديد، وكذلك مقتل قرابة 120 من الكوادر الطبية منذ 7 أكتوبر 2023.

وفي هذا الإنفوغراف، يستعرض "إرم نيوز" الواقع المأساوي للمستشفيات والمراكز الصحية في غزة، بالأرقام والحقائق.