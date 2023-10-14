مصر وتركيا تدعوان إلى احترام القانون الإنساني في غزة
شدد وزير الخارجية المصري سامح شكري، ونظيره التركي هاكان فيدان، اليوم السبت، على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي في غزة، والسماح بمرور المساعدات الإنسانية إلى القطاع.
وفي مؤتمر صحافي مشترك بعد مباحثات في القاهرة، قال شكري إن القاهرة تواصل العمل على معالجة الوضع الإنساني المتدهور في قطاع غزة، مشددًا على أن عدم إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، يزيد من التوتر في المنطقة.
من جانبه، أكد وزير الخارجية التركي رفض بلاده "الاعتداءات على المدنيين الفلسطينيين"، داعياً إلى إيجاد حل دائم وعادل للقضية عبر إقامة دولة فلسطينية مستقلة، مؤكداً أنه لا "سلام في المنطقة دون إعلان قيام الدولة الفلسطينية المستقلة".
ودعا فيدان إلى عدم توسيع دائرة الصراع، معرباً عن رفضه ترحيل الفلسطينيين من القطاع إلى مصر، كما أكد ضرورة إدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى المدنيين عبر آلية بالتعاون مع الدول الإسلامية.
ويتعرض قطاع غزة لليوم الثامن، لغارات جوية إسرائيلية مكثفة دمرت أحياء بكاملها، ضمن عملية عسكرية يسميها الجيش الإسرائيلي "السيوف الحديدية".
وجاء الهجوم، رداً على عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى في غزة، تضمنت إطلاق صواريخ على إسرائيل، وعمليات تسلل تخللها قتل وأسرى لعسكريين ومدنيين.
وخلف النزاع آلاف القتلى والجرحى في الجانبين.