مسيرة مؤيدة للفلسطينيين في كبرى مدن أستراليا

شارك الآلاف في مسيرة مؤيدة للفلسطينيين في سيدني، أكبر مدن أستراليا، بعدما حصلوا على موافقة في اللحظات الأخيرة، وسط مخاوف كانت أثارتها هتافات متظاهرين في مسيرة سابقة بشعارات مناهضة لليهود.

وقالت مجموعة العمل الفلسطيني التي نظمت المسيرة إن حوالي 15 ألفا شاركوا فيها، وأضافت أنه من المقرر أيضا تنظيم مسيرات داعمة للفلسطينيين، اليوم السبت، في مدن برزبين وبيرث وهوبرت، بعد مشاركة الآلاف في مسيرات اتسمت بالالتزام بالقواعد إلى حد كبير في أنحاء أستراليا، مطلع الأسبوع الماضي.