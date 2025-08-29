بعد ضجة واسعة.. واشنطن تنفي إجلاء قواتها من بغداد

نفى متحدث باسم السفارة الأمريكية في بغداد، اليوم الجمعة، صحة الأنباء التي تحدثت عن إجلاء كامل للقوات الأمريكية من العاصمة ابتداءً من يوم غد، مؤكدًا أن التحالف الدولي ما زال يعمل وفق الجدول الزمني المتفق عليه سابقًا مع الحكومة العراقية.

وجاء ذلك بعد أن سرت أنباء عن رحيل القوات الأمريكية يوم غد السبت بشكل كامل من العاصمة بغداد.

وقال المتحدث في بيان إن "الأنباء التي تشير بأن القوات الأمريكية ستخلي بغداد بشكل كامل ابتداءً من يوم غد غير دقيقة"، مضيفاً أن "قوة المهام المشتركة – عملية العزم الصلب تواصل عملها حالياً وفق البيان المشترك الصادر في 27 أيلول/سبتمبر 2024 بشأن إنهاء المهمة العسكرية للتحالف الدولي في العراق".

شراكة أمنية

وأوضح البيان أن هذا الانتقال "يمثل التطور الطبيعي لمهمة التحالف العسكرية في العراق باتجاه علاقة أمنية ثنائية أكثر تقليدية"، مشيراً إلى أن التفاصيل المتعلقة بخطط العمليات تبقى ضمن اختصاص وزارة الدفاع الأمريكية.

وتأتي هذه التوضيحات بعد أيام قليلة من تقارير أشارت إلى انسحاب مفاجئ للقوات الأمريكية من قاعدتي "عين الأسد" غربي الأنبار وقاعدة النصر قرب مطار بغداد الدولي، فقد بدأت وحدات من التحالف الدولي إعادة انتشارها في أربيل وبعض الدول المجاورة، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً داخل الأوساط السياسية العراقية.

ومن المقرر أن تنتهي مهمة التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش" فعلياً في سبتمبر/ أيلول 2025، على أن تنتقل العلاقة بين بغداد وواشنطن إلى شراكة أمنية تقليدية تركز على التدريب وتبادل المعلومات الاستخبارية، بعيداً عن الوجود القتالي المباشر.

انقسام داخلي

ويأتي تسارع الانسحاب الأمريكي في ظل انقسام داخلي حول مستقبل الوجود الأجنبي، فبينما تطالب قوى سياسية وميليشيات مسلحة بخروج كامل وسريع للقوات الأمريكية، ترى أطراف حكومية أن استمرار التعاون مع واشنطن يبقى ضرورياً للحفاظ على الاستقرار ومنع عودة تنظيم "داعش".

ويرى مختصون أن الأشهر القليلة المقبلة ستكون حاسمة في رسم شكل العلاقة بين العراق والولايات المتحدة، وسط تساؤلات حول قدرة القوات العراقية على سد الفراغ الذي سيخلّفه الانسحاب، وإمكانية أن يؤدي هذا الفراغ إلى إعادة خلط الأوراق الأمنية والسياسية في البلاد.