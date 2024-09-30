استطلاع: ارتفاع نسبة تأييد تعامل نتنياهو مع الحرب إلى 43%

كشف استطلاع للرأي ارتفاع نسبة تأييد تعامل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع الحرب إلى 43%.

وبين الاستطلاع أن حزب الليكود بزعامة نتنياهو سيحقق أكبر عدد من المقاعد في الكنيست إذا أجريت الانتخابات اليوم، لكنه على الأرجح لن يتمكن من تشكيل حكومة.

وأضاف الاستطلاع الذي أجرته القناة 12 الإسرائيلية، أن الليكود سيحصل على 25 مقعدا، بينما ستفوز الأحزاب المعارضة، مثل حزب الوحدة الوطنية بقيادة بيني غانتس بـ21 مقعدا، وحزب "هناك مستقبل" بقيادة يائير لابيد بـ15 مقعدا.

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وعلى الرغم من تقدم الليكود في عدد المقاعد، إلا أن كتلته اليمينية والدينية لن تتجاوز 49 مقعدا، في مقابل 66 مقعدا للمعارضة.

وأظهر الاستطلاع أنه حتى في حال استبعاد حزب "راعام" من المعارضة، ستظل الأخيرة تحتفظ بالأغلبية في الكنيست.

أما بالنسبة لحزب "أوتزما يهوديت" الذي يتزعمه إيتمار بن غفير، فقد شهد تراجعا من 9 مقاعد إلى 6 مقاعد.

وفيما يتعلق بوزير الدفاع يوآف غالانت فقد كشف الاستطلاع أنه يحظى بتأييد شعبي واسع، حيث قال 64% من المشاركين إنه يجب أن يستمر في منصبه، فيما بلغت نسبة الرضا عن أدائه 58%.