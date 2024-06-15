انتخابات الرئاسة الموريتانية.. منافسة حادة و"مفاجأة" الدور الثاني غير مستبعدة

بدأ المرشحون السبعة لانتخابات الرئاسة في موريتانيا حملاتهم الدعائية للموعد المقرر بعد نحو أسبوعين، وسط توقعات بالذهاب نحو دور ثانٍ للحسم.

وتعرف مدن وشوارع عاصمة موريتانيا، حركة غير عادية من خلال احتضان التجمعات الانتخابية الكبرى، والترويج لبرامج المترشحين المتنافسين على رئاسة "القصر الرمادي"، منذ انطلاق حملة الدعاية التي ستدوم 14 يومًا لتختتم بالاقتراع يوم 29 يونيو الجاري.

وخلال هذه الفترة سيسعى المرشحون السبعة إلى استقطاب الناخبين الموريتانيين البالغ عددهم حوالي مليونين، وأبرزهم الرئيس المنتهية ولايته محمد ولد الغزواني الساعي إلى ولاية ثانية، والناشط الحقوقي المعارض وعضو البرلمان بيرام ولد الداه ولد اعبيد المترشح للمرة الثالثة على التوالي، ورئيس حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية "تواصل" الإسلامي المعارض حمادي ولد سيد المختار الذي يترشح لأول مرة.

وتتضمن القائمة أيضًا النائب البرلماني العيد ولد محمدن، والبرلماني السابق مامادو بوکار با، والمرشح السادس هو محمد الأمين الوافي المرتجي، الذي يخوض غمار المنافسة للمرة الثانية وهو خبير محاسبة يقدم نفسه على أنه مرشح الشباب، والمرشح الأخير هو جراح الأعصاب أوتوما أنتوان سلیمان سوماري، الذي يحظى بدعم مجموعة من البرلمانيين والتكتلات السياسية المختلفة.

معركة نواكشوط

وفضّل 5 مرشحين إطلاق حملاتهم الانتخابية من نواكشوط، التي تشكل أكبر حاضنة للأصوات في البلاد.

ودافع ولد الغزواني - الذي فاز في عهدته الأولى بنسبة 52 % من أصوات الناخبين - وسط ملعب مكتظ بالأنصار عن فترة حكمه، ووعد في رسالة إعلان ترشحه بتقديم المزيد من الامتيازات للشباب في حالة إعادة انتخابه. كما وجّه رسائل تهدئة مؤكدًا: "عدم وجود أي ملاحق على أساس موقفه أو رأيه".

وعلّق محمد لمين خطاري، مسؤول وحدة الإعلام الدولي في موريتانيا خلال حملة المرشح محمد ولد الشيخ الغزواني، في تصريح خاص لـ"إرم نيوز"، بأن التصور الذي يذهب للحديث عن إجراء جولة انتخابية ثانية "مبالغ فيه" مستندًا إلى مؤشرات واستطلاعات الرأي التي قام بها أشخاص غير منتمين للنظام الحالي وغير مساندين له، تشير إلى أن الأمور ستُحسم لصالح المترشح الغزواني بسهولة خلال الدور الأول، وأن فرضية الدور الثاني تبقى مستبعدة، والبرامج التي قدمها طموحة لموريتانيا وآمنة ومستقرة تتطلع لما هو أفضل، وفق تعبيره.

ولا توافق المعارضة على هذا الطرح، وتصر على استحضار مسائل أخرى تخص هجرة الشباب الموريتانيين الذين يفرون من البلاد وغادروا بشكل غير نظامي إلى الولايات المتحدة، ما يوضح فشل الرئيس المنتهية ولايته بحسب قولهم.