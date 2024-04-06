معهد ستوكهولم: أمريكا وألمانيا تزودان إسرائيل بـ 99% من الأسلحة
كشفت تقديرات لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، أن الولايات المتحدة وألمانيا تزودان إسرائيل بنحو 99% من الأسلحة.
وأوضحت التقديرات الصادرة في مارس/ آذار الماضي، أن إسرائيل استوردت 69% من أسلحتها من الولايات المتحدة و30% من ألمانيا في الفترة من 2019 إلى 2023.
وترى صحيفة "واشنطن بوست" أن تلك الأرقام تعكس مكان وجود مصنعي الأسلحة ولكنه أيضًا نتيجة لسياسة الحكومة، بحسب الصحيفة.
وجاء ذلك في تقرير تناولت فيه الصحيفة تصويت ألمانيا وأمريكا ضد قرار أممي غير ملزم بفرض حظر دولي على الأسلحة لإسرائيل.
ولاقت الدعوات لفرض حظر دولي على تصدير الأسلحة على إسرائيل دعما وترحيبا دوليا خلال تصويت في أعلى هيئة لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة يوم الجمعة.
وكانت أكثر من 160 منظمة إنسانية وحقوقية وقعت على رسالة لحظر تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، في 24 يناير/كانون الثاني.
وانضم موقعون جدد إلى الرسالة بعد أن قتلت الغارات الجوية الإسرائيلية سبعة أعضاء في قافلة مساعدات المطبخ المركزي العالمي يوم الاثنين.
وعلقت الحكومات الوطنية والإقليمية في بلجيكا وكندا وإيطاليا وهولندا وإسبانيا مبيعات الأسلحة لإسرائيل، مشيرة إلى مخاوف بشأن القانون الإنساني الدولي.