معهد ستوكهولم: أمريكا وألمانيا تزودان إسرائيل بـ 99% من الأسلحة

وجاء ذلك في تقرير تناولت فيه الصحيفة تصويت ألمانيا وأمريكا ضد قرار أممي غير ملزم بفرض حظر دولي على الأسلحة لإسرائيل.

ولاقت الدعوات لفرض حظر دولي على تصدير الأسلحة على إسرائيل دعما وترحيبا دوليا خلال تصويت في أعلى هيئة لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة يوم الجمعة.

وكانت أكثر من 160 منظمة إنسانية وحقوقية وقعت على رسالة لحظر تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، في 24 يناير/كانون الثاني.

وانضم موقعون جدد إلى الرسالة بعد أن قتلت الغارات الجوية الإسرائيلية سبعة أعضاء في قافلة مساعدات المطبخ المركزي العالمي يوم الاثنين.

وعلقت الحكومات الوطنية والإقليمية في بلجيكا وكندا وإيطاليا وهولندا وإسبانيا مبيعات الأسلحة لإسرائيل، مشيرة إلى مخاوف بشأن القانون الإنساني الدولي.