إسرائيل تهدّد باستخدام أسلحة غير مسبوقة ضد "حزب الله"

أفاد إعلام عبري، الأحد، بأن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة بأنها قد تستخدم أسلحة لم تستخدمها من قبل حال نشوب حرب شاملة مع ميليشيا "حزب الله" في لبنان، بحسب وكالة "الأناضول".

ونقلت قناة "12" العبرية عن مصادر مطلعة لم تسمها، إن "إسرائيل بعثت رسالة إلى البيت الأبيض قالت فيها إنها ستستخدم أسلحة لم تستخدمها من قبل مطلقا (لم تحدد طبيعتها) للتعامل مع حرب محتملة مع ميليشيا حزب الله في لبنان، لحسمها سريعا وعدم الانجرار إلى حرب طويلة".

ولم تحدد القناة الجهة الإسرائيلية التي أرسلت الرسالة، أو توقيت إرسالها، وكذلك طبيعة الرد الأمريكي عليها.