إسرائيل تهدّد باستخدام أسلحة غير مسبوقة ضد "حزب الله"
أفاد إعلام عبري، الأحد، بأن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة بأنها قد تستخدم أسلحة لم تستخدمها من قبل حال نشوب حرب شاملة مع ميليشيا "حزب الله" في لبنان، بحسب وكالة "الأناضول".
ونقلت قناة "12" العبرية عن مصادر مطلعة لم تسمها، إن "إسرائيل بعثت رسالة إلى البيت الأبيض قالت فيها إنها ستستخدم أسلحة لم تستخدمها من قبل مطلقا (لم تحدد طبيعتها) للتعامل مع حرب محتملة مع ميليشيا حزب الله في لبنان، لحسمها سريعا وعدم الانجرار إلى حرب طويلة".
ولم تحدد القناة الجهة الإسرائيلية التي أرسلت الرسالة، أو توقيت إرسالها، وكذلك طبيعة الرد الأمريكي عليها.
وهددت إسرائيل في رسالتها، وفق القناة، بأنه إذا لم ترتدع ميليشيا حزب الله قريبا، فلن يكون أمام تل أبيب خيار سوى التحرك العسكري في لبنان.
واعتبرت أنها لن تستطع حسم الحرب في لبنان دون استخدام أسلحة ومنظومات أسلحة لم تستخدمها من قبل.
ومنذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها ميليشيا حزب الله، مع إسرائيل قصفا يوميا خلّف مئات بين قتيل وجريح معظمهم بالجانب اللبناني.
ولم تتوفر إفادة رسمية من تل أبيب أو واشنطن بشأن الرسالة، ولم تعقّب ميليشيا حزب الله.