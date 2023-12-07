لتحسين القدرة الشرائية.. المغرب يدرس خفض ضريبة الدخل

قال المتحدث باسم الحكومة المغربية، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، إن المغرب يدرس خفض ضريبة الدخل في ميزانيته، لعام 2025، لمساعدة الطبقة الوسطى، وسط تحركات إضراب متكررة من أجل تحسين الأجور.

ويفرض المغرب ضريبة دخل تصاعدية تصل إلى 38 % على أجور العاملين في القطاعين الخاص والعام.

وتسببت إضرابات المعلمين، خلال الأسابيع الأخيرة، للضغط من أجل تحسين رواتبهم، بخلو المدارس العامة لعدة أيام، مما أثَّر على العام الدراسي.

وقال بايتاس خلال ندوة صحفية أعقبت مجلس الحكومة، إنه ستتم مناقشة خفض ضريبة الدخل، في عام 2024، ليتم تطبيقه في عام 2025، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وقالت الحكومة إنها تخطط للبدء في التخلص التدريجي من دعم غاز الطهي، العام المقبل، وستختار بدلاً من ذلك تقديم مساعدات نقدية مباشرة يستفيد منها 60 % من الأسر المحتاجة.

وتعتزم الحكومة، بحلول عام 2026، إنفاق 50 مليار درهم، أي ما يعادل 5 مليارات دولار، على التغطية الصحية الإلزامية، والمساعدات المالية للمحتاجين، ومساعدات الإسكان، بتمويل من ميزانية الدولة، وضريبة التضامن، وإعادة تخصيص أموال الدعم.

وعلى الرغم من زيادة الإنفاق على شبكات الضمان الاجتماعي، تتوقع الحكومة أن يتقلص العجز المالي إلى 4 % من الناتج المحلي الإجمالي، في العام المقبل، نزولاً من 4.5 % متوقعة هذا العام.